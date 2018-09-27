TESK Başkanı Palandöken: "Yılın ilk yarısında turist saysında yüzde 30'luk artış yaşandı"

Türkiye'nin turizm potansiyelinden daha fazla yararlanarak dünya turizminde hak ettiği yeri alması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2018 yılının ilk 6 aylık döneminde dünyanın çeşitli yerlerinden 16 milyon turisti ağırladık. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 30'luk bir artış var. Dört bir yanı cennet olan ülkemizi dünya turizminde hak ettiği noktaya taşımak için daha çok çalışmalıyız. Özellikle doğa, tarih ve gastronomi turizmi sayesinde ülkemize daha fazla turist çekmeliyiz. TESK olarak Anadolu'nun zengin mutfağını 6-7 Kasım tarihlerinde Brüksel'de dünyaya tanıtacağız” dedi.

27 Eylül Dünya Turizm Günü vesilesiyle açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yılın ilk 6 ayında turizm gelirimiz 11 milyar 469 milyon 828 bin dolar oldu. 2018 yılı için 40 milyon turist ve 30 milyar dolar turizm geliri hedefimiz var. Ülkemizin ekonomik kalkınması başta olmak üzere uluslararası alandaki imajımızı artırmak ve kültürümüzü dünyaya tanıtmak için turizm sektöründen elde ettiğimiz verimi en üst düzeye çıkarmalıyız. Coğrafi konumu, doğal turizm kaynakları, köklü tarihsel geçmişi ve geniş mutfağı ile adeta bir turizm cenneti olan ülkemizi turizmde hak ettiği yere taşımalıyız. Dört mevsimi bir arada yaşayan eşsiz coğrafi özelliğe sahip ülkemizde öncelikle turizmi mevsimsellikten kurtarmalıyız. Özellikle son zamanlarda trend haline gelen sağlık turizmi, gastronomi turizmi ve kültür turizmi gibi turizm alanlarından fayda sağlamalıyız. Turizmin her kolunu mevsimsellikten kurtarıp yılın 12 ayı boyunca canlı tutmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kültür ve gastronomi turizminin her zaman turistlerin ilgisini çektiğini ifade eden Palandöken, “Turizm duraklarının seçilmesinde gastronomi turizmi çok önemli bir etken haline geldi. Çünkü turistler ziyaret ettikleri ülkelerin yalnızca doğal güzelliklerini görmekle yetinmeyip, o ülkenin damak tadını ve yemek kültürünü de deneyimlemek istiyor. Hatta yapılan araştırmalarda sadece bir bölgeye ait yemekleri tatmak için bile o bölgeye seyahat eden çok sayıda turist olduğu görülüyor. Turizmdeki bu yeni gelişmeler ışığında ülkemizin eşsiz mutfağı ile dünyaya açılmak için Göbekli Tepe'den ilham alarak oluşturduğumuz tema ile medeniyetlerin doğduğu zengin Anadolu mutfağını Brüksel'de dünyaya tanıtacağız. Brüksel'de bulunan TuR& Bo ofisi ile 6-7 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz AB Parlamentosu etkinliği sayesinde Türkiye'nin de parçası olduğu ortak bir Avrupa algısı oluşturarak kültürel mirasın önemi ve değeri hakkında farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.