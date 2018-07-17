Kısa sürede başta AVM’ler olmak üzere zincir marketlerin açılışları mutlaka bir kurala bağlanmalı ve bu tür iş yerlerinin açılış kapanış saatlerine mutlaka kural getirilmelidir. Çünkü perakende sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarımız günden güne kuralsız olarak türeyen zincir marketlerle artık başa çıkamıyor. Bu zincir marketlerin işleyişine düzenleme getirilirken kısıtlı sermayesi ile ayakta kalmaya çalışan esnafımız haksız rekabetten korunmalı” dedi.

Kuralsızca açılan zincir marketlerin esnaf ve sanatkara büyük zarar verdiğini ve bunların işleyişinin mutlaka kurala bağlanması gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile kurulan yeni kabineden ve yönetim sisteminden esnaf ve sanatkar camiası adına en büyük beklentimiz zincir marketlere düzenleme yapılmasıdır. Kısa sürede başta AVM’ler olmak üzere zincir marketlerin açılışları mutlaka bir kurala bağlanmalı ve bu tür iş yerlerinin açılış kapanış saatlerine mutlaka kural getirilmelidir. Çünkü perakende sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarımız günden güne kuralsız olarak türeyen zincir marketlerle artık başa çıkamıyor. Bu zincir marketlerin işleyişine düzenleme getirilirken kısıtlı sermayesi ile ayakta kalmaya çalışan esnafımız haksız rekabetten korunmalı. Hemen hemen her köşe başında açılan yerel ve ulusal zincir marketlerin sayısı ülke genelinde 30 bine yaklaştı. Çok sayıda esnafın dükkan kapatmasına neden olan zincir marketlerin bu hızla devam etmesi halinde sayılarının 2024’te 44 bine çıkması bekleniyor. Büyükşehirlerde bir caddedeki yol üzerinde bile 200-300 metre aralık dahi olmadan üç zincir market yan yana çalışıyor. Eğer bu gidişata dur denilmezse esnaf ve sanatkarımız tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Vakit kaybedilmeden kurallar konularak kuralsız çoğalmanın önüne geçilmeli ve küçük esnaf korunmalı” diye konuştu.

Zincir marketlerin esnaf ve sanatkar üzerinde haksız rekabet oluşturduğuna işaret eden Palandöken, “Yerel ve ulusal zincir marketlerin kuralsız olarak çoğalması ekonomik dengeleri bozarken, esnaf üzerinde haksız rekabet yaratıyor. Toptan fiyatına perakende satış söylemi ile piyasada ismi bilinmeyen markaları değerinin çok üstünde satıyorlar. Bir de sanki bakkallardaki ürünler daha pahalı gibi bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Oysa bakkal esnafı zaten kısıtlı sermayesi ile belli oranda ve belli kalitede ürünleri satıyor. Vatandaşlarımız zincir marketlerin fiyat ve ürün kalitelerini çok iyi inceleyerek alışveriş yapmalı ve yanıltıcı reklamlara aldanmamalı. Zincir marketlerde gıda ürünlerinin yanı sıra kozmetik, zücaciye ürünleri, küçük ev eşyaları ve teknolojik ürünler de sanki kampanya varmış gibi gösterilerek satışa sunuluyor. Hiç kimse dayanıksız ve kalitesiz ürüne para verecek kadar zengin değil. Vatandaşlarımız daha önce ismini duymadığı ürünleri ambalajına ve görünüşüne aldanarak satın almamalı” dedi.