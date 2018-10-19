TESK Başkanı Palandöken'den ‘halk ekmek' açıklaması

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Belediyelerin ürettiği ‘Halk ekmek' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Esnaf ve sanatkarın devletle rekabet edecek gücü olmadığını vurgulayan Palandöken, “Hiçbir özel işletmenin devletle rekabet etmeye gücü yetmez. Devlet bu gücünü özel sektörün işini elinden alma yönünde kullanmamalı. Kamusal mal ve hizmetler dışında, özel sektörün ürettiği mal ve hizmetler devlet tarafından üretilmemeli. Özellikle Halk Ekmek satış noktaları aracılığıyla belediyelerin fırıncı, pastacı ve kahvehaneci esnafıyla rekabet etmesinin önüne geçilmeli” ifadelerini kullandı.

“Halk ekmeğin sadece Başkent'te 9 satış noktası var”

Zincir marketlerden sonra esnafa en büyük darbeyi Halk Ekmek'in vurduğunu belirten Palandöken, “Belediyelerin bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek firmaları ucuz ekmek satmanın yanı sıra artık simit, poğaça, kurabiye, börek gibi unlu mamulleri de üretip satıyor. Sadece Ankara'da 9 tane satış noktası olan bu firmalar çay ve kahve satışı da gerçekleştirerek bir pastane ve kahvehane gibi hizmet veriyor. Bu durum, fırıncı esnafı başta olmak üzere, pastacı ve kahvehaneci esnafını zora sokuyor. Zaten zincir marketler ve AVM'lerle başa çıkmakta zorlanan esnafımıza bir de Halk Ekmek darbe vuruyor. Oysa belediyelerin görevi esnafla rekabet etmek değildir. Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalmaya çalışan esnafımızın devlet eliyle satış yapan belediyelerle ve diğer kurumlarla rekabet edecek gücü yok. Eğer herkes kendi işini yaparsa sorun kendiliğinden çözülmüş olur” diye konuştu.

“Hiçbir özel işletme devletle rekabet edecek güçte değil”

Devlet desteği ile ticaret yapan işletmelerin piyasada haksız rekabet ortamı ürettiğini ifade eden Palandöken, “Devlet desteği aldığı için daha uygun fiyata satılan ürünler yüzünden esnafımız iş yapamaz hale geldi. Her geçen gün artan haksız rekabet karşısında esnaf ve sanatkarımız güç kaybediyor. Oysa devletin görevi, özel sektörün üretemediği kamusal mal ve hizmetleri üretmektir. Devlet, iç ve dış güvenlik hizmetleri, elektrik, su, doğal gaz, kanalizasyon gibi hizmetler, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi mal ve hizmetlerin dışında özel sektörün ürettiği mal ve hizmetleri üretmemeli. Esnaf ve sanatkarımız başta olmak üzere hiçbir özel işletme devlet ile rekabet edebilecek güçte değil. Devlet bu gücü özel sektörün işini elinden alma yönünde kullanmamalı. Hem esnafın ayakta kalması hem de ekonominin güçlenmesi için serbest piyasa koşullarına aykırı olan haksız rekabet unsurları bir an önce önlenmeli” şeklinde konuştu.