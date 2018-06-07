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07 Haziran 2018 12:33

TESK Başkanı Palandöken’den velilere karne uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu Cuma üç aylık yaz tatiline girecek olan ilköğretim ve ortaöğretimdeki 17 milyon 508 bin 955 öğrenci ve 1 milyon 61 bin 989 öğretmenimiz tatili hak etmektedirler.

TESK Başkanı Palandöken’den velilere karne uyarısı

07 Haziran 2018 12:33

Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Karneye bakmadan evvel çocuklarımıza sarılarak önce onlara sevildiklerini hissettirelim" dedi.


2017-2018 eğitim-öğretim yılının sonuna gelinmesi nedeniyle aileleri uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu Cuma üç aylık yaz tatiline girecek olan ilköğretim ve ortaöğretimdeki 17 milyon 508 bin 955 öğrenci ve 1 milyon 61 bin 989 öğretmenimiz tatili hak etmektedirler. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Karneye bakmadan evvel çocuklarımıza sarılarak önce onlara sevildiklerini hissettirelim. Onları desteklemek için vereceğimiz en iyi hediye onlara sıkı sıkı sarılmak ve sevildiklerini hissettirmektir. Hemen tatil için seyahate çıkacaklar da yollarda dikkatli olsunlar, kurallara uysunlar” ifadelerini kullandı.


Türkiye’deki 65 bin 793 okulunun yaz tatiline gireceğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:


“Bu tatili öğrenciler ve veliler başta olmak üzere öğretmenlerimizde çok iyi değerlendirmelidir. Ülke olarak geleceğimizin teminatı, yarının büyükleri olan çocuklarımız okulların açılacağı Eylül ayına kadar programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüp dinlenmelidirler. Tatili bilgisayar başında oyunla değil, sosyal ve beşeri aktivitelerle ve bir esnafın yanında geçirerek hayata tutunmayı öğrensinler.Çocuklarımız bizler için çok değerlidir.Hayatı en iyi şekilde öğrenecek yaştalar. Her şey karnedeki başarı değil. Güçlü olduğu yönleri ön plana çıkarmalıyız. Başarılmayacak hiçbir şey yoktur. Çocuklarımıza inanıyoruz, Tüm ailelerde çocuklarına inansın ve güvensinler."




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