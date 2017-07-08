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08 Temmuz 2017 10:39

TESK Başkanı Palandöken’den yaz aylarındaki kazalara karşı uyarı

Yıl içerisinde en çok kazanın Temmuz ve Ağustos aylarında meydana geldiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşları uyararak, “Bu aylarda vatandaşlarımız trafik kurallarına her zamankinden daha çok uymalı” dedi.

TESK Başkanı Palandöken’den yaz aylarındaki kazalara karşı uyarı

08 Temmuz 2017 10:39


Temmuz ve Ağustos aylarının en yüksek kaza verilerine sahip olduğunu hatırlatan Palandöken, “Yazlık bölgelere gidiş-gelişler ile artan yoğunluk maalesef trafik kazalarını beraberinde getiriyor. Trafik kazaları istatistiklerine bakıldığında en çok kaza temmuz ve ağustos aylarında meydana geliyor. 2015’te 39 bin 53, 2016 yılında 39 bin 561 kaza Temmuz ve Ağustos ayında oldu. Bu sebeple bu aylarda vatandaşlarımız trafik kurallarına her zamankinden daha çok uymalı” diye konuştu.



“Ülke sınırlarımızda henüz iyileştirme aşamasında olan 79 kör nokta var”


Palandöken, yola çıkmadan kör noktaların öğrenilmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:


“Tatil yolları trafik kazaları ile kabusa dönüşüyor. Ölümlü her 3 kazadan 1’i aşırı hızdan kaynaklanıyor. Aracın hızını trafiğin akışına göre ayarlamak, emniyet kemeri kullanmak bu kabusu engeller. Ülke sınırlarımızda henüz iyileştirme aşamasında olan 79 kör nokta var. Karayolları Genel Müdürlüğünün koordinatları ile birlikte yayınladığı bu noktalar yola çıkılmadan önce öğrenilmeli. Bunların yanı sıra araçların yazlık bakımları da ihmal edilmemeli. Tarım yapılan bölgelerde yola çıkan traktör sahipleri araçlarının ışık donanımlarını sık sık kontrolden geçirmelidir. Yük üzerinde veya traktör kasasında insan taşımamalıdır.”



“Hafta sonunun gelmesiyle yola çıkan araç sayısında büyük artış gözleniyor”


Trafik kazalarının hafta sonu artış gösterdiğine dikkati çeken Palandöken, “Hafta sonunun gelmesiyle yola çıkan araç sayısında büyük artış gözleniyor. Bu artış ise trafik kazalarına sebep oluyor. En çok kaza cuma, cumartesi ve pazar günleri yaşanırken en az kaza ise salı günleri meydana geliyor. Uzun mesafe yolculuklarında iki saatte bir mutlaka dinlenilmeli. Uykusuz veya öğlen sıcağında yolculuk yapılmamalı. Yol yapım çalışmalarının olduğu bölgeler ise önceden öğrenilmeli” ifadelerini kullandı.




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