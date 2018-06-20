TESK Genel Başkanı Palandöken: “365 gün indirim olmaz”

Daha mevsim ürünleri ilk kez vitrinlerdeki yerini alırken bile etiketlerde normal sezon fiyatı ve indirim fiyatı diye iki ayrı fiyat yazılıyor. Asıl indirime girmesi gereken dönemde de 50+20 gibi bir indirim yazılarak tüketiciler tamamen yanıltılıyor” dedi.

Alışveriş merkezlerinde ve büyük mağazalarda tuzak indirimlerle vatandaşların yanıltabileceğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, “Özellikle Batı’dan esinlenerek uygulamaya konulan büyük indirim kampanyalarında tüketiciyi tuzağa düşüren indirimler ortaya çıkıyor. Kampanya başlamadan önce ürünlerin fiyatları şişirilip indirim zamanlarında yine kendi fiyatında satılıyor. Bu hareket hem tüketicinin güvenini zedeliyor hem de ekonomiye zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda mevzuattaki boşluk nedeniyle indirim sezonu diye bir sezon kalmadığının altını çizen Palandöken, “Artık bütün sezonlar indirim sezonu oldu. Daha mevsim ürünleri ilk kez vitrinlerdeki yerini alırken bile etiketlerde normal sezon fiyatı ve indirim fiyatı diye iki ayrı fiyat yazılıyor. Sezonun daha başında etiketlerde olması gereken fiyatın iki katı yazılıp altına yüzde 50 indirimli fiyatı yazılıyor. Asıl indirime girmesi gereken dönemde de 50+20 gibi bir indirim yazılarak tüketiciler tamamen yanıltılıyor” açıklamasında bulundu.

“50 + 20 = 70 etmez”

İndirim uygulamalarında genellikle rakam oyunlarıyla tüketicilerin yanıltıldığını ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

“Konu indirim olduğunda 50 ile 20’yi topladığınızda 70 etmez. 50+20 diye yazılan indirim oranı yüzde 60’e denk gelir. Aynı şekilde 50+50 olarak yazılan indirim oranı yüzde 75’e denk gelir. Aksi halde malın hediye edilmesi gerekirdi. Ancak indirim oranını yüzde 60 yerine 50+20 yazdıklarında tüketicilerde indirim oranı daha yüksekmiş gibi bir algı oluşuyor. İndirim oranlarının bu şekilde tüketicide yanlış algıya neden olabilecek şekilde yazılması Perakende Kanunu çerçevesinde çıkarılacak yönetmelikle yasaklanmalı. Halkımız da bu tür yanlış algıya neden olacak tuzaklara düşmemeli. Aynı şekilde indirim dönemleri de Batı’da olduğu gibi belirli bir tarihte başlayıp bitirilmeli. Daha sezon başında indirimli fiyat etiketlerinin kullanılması yasaklanmalı.”

“Kampanyanın adı var, kendi yok”

Bir başka indirim aldatmacasının da her üründe farklı indirim oranı uygulanması olduğunu vurgulayan Palandöken, “Vitrine uzaktan baktığınızda kocaman bir yüzde 50 indirim yazısı okuyorsunuz ancak yanına yaklaştığınızda çok küçük puntolarla ‘50’ye varan’ yazdığını görüyorsunuz. Mağazadan içeri girdiğinizde ise tek bir üründe yüzde 50 indirim olduğunu ve onun da genellikle kalmadığını, kalan ürünlerin ise indirim oranının yüzde 10-20 gibi çok daha düşük olduğunu veya talep görmeyen elde kalan ürünlere indirim uygulandığını anlıyorsunuz. Müşteriyi mağazaya çekmek için kullanılan bu tür aldatmacalara halkımız itibar etmemeli ve gerekli tepkiyi göstermelidir” dedi.