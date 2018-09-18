İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Alışverişte, reyonlarda ve raflarda kendi ürünlerimizi kolayca ayırt edebileceğiz”

Yerli ürünlerin bir logo veya işaret ile ayrıca belirtilecek olmasını sevindirici bulduğunu ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu yönetmelikle artık alışverişte, reyonlarda ve raflarda kendi ürünlerimizi kolayca ayırt edebileceğiz.

Bu da hem ekonomimize büyük fayda sağlayacak hem de yerli üretim olan ürünlerin birçoğunun yabancı ürünlere kıyasla daha kaliteli olduğunu fark edeceğiz” dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli ürünlerin bir logo ile açıkça belirtilmesine ilişkin yönetmeliğe dair açıklama yaptı.


Palandöken, “Üretimi Türkiye olan ürünlerin raflarda açıkça belirtilmesi, ‘TÜRK MALI' yazması ya da Türk Malı olduğunu belirten logo ya da işaret konulması gerektiğini yakın zaman önce belirtmiştik. Bugün Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak, üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit edilen şekil, logo, işaret konulması kararlaştırıldı. 15 gün sonra geçerli olmaya başlayacak bu yönetmelik değişikliği çok sevindirici” dedi.


Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Ekonomimizde dalgalanmadan en az zararla sıyrılmak için yerli ve milli olmayı her zaman vurguladık. Bu yönetmelikle artık alışverişte reyonlarda ve raflarda kendi ürünlerimizi kolayca ayırt edebileceğiz. Bu, hem ekonomimize büyük fayda sağlayacak hem de yerli üretim olan ürünlerin birçoğunun yabancı ürünlere kıyasla daha kaliteli olduğunu fark edeceğiz. Bu uygulamayı çok olumlu buluyor ve vatandaşlarımızı da yerli ürün almaya davet ediyorum.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.