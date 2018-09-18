TESK Genel Başkanı Palandöken: “Alışverişte, reyonlarda ve raflarda kendi ürünlerimizi kolayca ayırt edebileceğiz”

Bu da hem ekonomimize büyük fayda sağlayacak hem de yerli üretim olan ürünlerin birçoğunun yabancı ürünlere kıyasla daha kaliteli olduğunu fark edeceğiz” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli ürünlerin bir logo ile açıkça belirtilmesine ilişkin yönetmeliğe dair açıklama yaptı.

Palandöken, “Üretimi Türkiye olan ürünlerin raflarda açıkça belirtilmesi, ‘TÜRK MALI' yazması ya da Türk Malı olduğunu belirten logo ya da işaret konulması gerektiğini yakın zaman önce belirtmiştik. Bugün Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak, üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit edilen şekil, logo, işaret konulması kararlaştırıldı. 15 gün sonra geçerli olmaya başlayacak bu yönetmelik değişikliği çok sevindirici” dedi.

Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonomimizde dalgalanmadan en az zararla sıyrılmak için yerli ve milli olmayı her zaman vurguladık. Bu yönetmelikle artık alışverişte reyonlarda ve raflarda kendi ürünlerimizi kolayca ayırt edebileceğiz. Bu, hem ekonomimize büyük fayda sağlayacak hem de yerli üretim olan ürünlerin birçoğunun yabancı ürünlere kıyasla daha kaliteli olduğunu fark edeceğiz. Bu uygulamayı çok olumlu buluyor ve vatandaşlarımızı da yerli ürün almaya davet ediyorum.”