TESK Genel Başkanı Palandöken Anıtkabir'i ziyaret etti

Olağan Genel Kurulu'nda, 599 geçerli oyun tamamını alarak 3'üncü kez Genel Başkan seçilen Bendevi Palandöken Anıtkabir'i ziyaret etti.

TESK Genel Başkanı Palandöken, 20. Olağan Genel Kurulu'nda 3. kez genel başkan seçilmesinin ardından yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Palandöken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Palandöken, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

“Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun 20. Olağan Genel Kurulu münasebetiyle yeni dönemde göreve seçilen yönetim ve denetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte huzurunuzdayız. Biz esnaf ve sanatkar camiası olarak; ülkü, felsefe, ilke ve inkılaplarınızın izindeyiz. Kurucusu bulunduğunuz ve ilelebet payidar kalacağına inandığınız Türkiye Cumhuriyeti'nin; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima akıl ve bilim yolunda ilerleyerek muasır medeniyetler düzeyine ulaşacağına, millet iradesini esas alan yönetim anlayışıyla demokratik rejimini daha da olgunlaştırıp güçlendireceğine inanıyoruz. Ticaret ve üretim faaliyetleri ile iştigal ederek milletimize hizmet eden meslek mensupları olarak aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyor, minnet, şükran ve saygılarımızı arz ediyoruz.”