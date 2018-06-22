00 ve gece saat 22.00’ye kadar açık olması yönündeki düzenleme 81 ilin tamamında bir an önce uygulamaya konulmalı" dedi.

AVM’lere ilişkin alınan son kararların 81 ildeki valiliklere örnek olması gerektiğini ve önümüzdeki Kurban Bayramı’nda tüm valiliklerin Ankara, Antalya ve Konya valiliklerinin kararlarını örnek alıp hayata geçirmelerini isteyen TESK Genel Başkanı Palandöken, “Ankara, Antalya ve Konya valiliklerinin AVM’lerin Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk günleri ile 1 Ocak tarihlerinde kapalı olması ve sabah saat 10.00 ve gece saat 22.00’ye kadar açık olması yönündeki düzenleme 81 ilin tamamında bir an önce uygulamaya konulmalı. Diğer illerde de örnek alınması gereken bu karar, önümüzdeki Kurban Bayramı’nda yurt genelindeki tüm AVM’lerde uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

“Tüm illerdeki AVM’lerin tatil günleri kurala bağlanmalı”

Palandöken, şunları kaydetti:

“Daha önce defalarca gündeme getirdiğimiz bu sorun için Ankara, Antalya ve Konya valilikleri tarafından alınan kararı esnafımız büyük bir sevinçle karşıladı. Neticede perakende sektöründe faaliyet gösteren esnafımızın en büyük sorunu AVM’lerin ve zincir marketlerin kuralsızlığıdır. Bu konuda Ankara, Antalya ve Konya valiliklerinin aldığı tatil kararı ile AVM’lerin açılış-kapanış saatlerine getirilen düzenleme çok önemli bir adımdır. Alınan bu karar, ülke genelindeki 404 AVM için de örnek olmalı. Daha fazla vakit kaybedilmeden kararın önümüzdeki Kurban Bayramı’nda yurt genelinde uygulamaya konulması gerek."

“AVM’lere tatil uygulaması tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor”

Valilikler tarafından alınan kararın yalnızca o illeri değil tüm Türkiye’yi ilgilendirdiğini ifade eden Palandöken, “AVM’lerin bir gün tatil edilmesi kararı esnafın yanı sıra AVM’lerde çalışan personeli de sevindirdi. Ekmek parası için vardiyalı olarak çalışan personeller de bu karar sayesinde artık bayramın ilk günü aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekler. Bu karar esnafın yanı sıra gece geç saatlere kadar çalışan personele de nefes aldırır. Şimdilik Ankara, Antalya ve Konya valiliklerince alınan bu karar, Kurban Bayramı gelmeden tüm Türkiye’ye örnek olmalı. Çünkü AVM’lere yönelik bu uygulama tüm Türkiye’yi ilgilendiriyor. Valiliklerce ilgili kanuna dayanılarak alınan karara uymayan AVM yönetimlerine ceza uygulanacak. Öte yandan normal günlerde de AVM’lerin açılış ve kapanış saatlerine uyup uymadığı mutlaka denetlenmeli. Çünkü bazı AVM’lerin kafalarına göre mesai saati belirlediğine yazılı ve görsel basında yer alan haberlerden biliyoruz. Bu konuda yetkililer üzerine düşeni yapmalı” açıklamasında bulundu.