Ancak bankalarla birlikte gayrimenkul ve inşaat sektörü de fiyatlarda fedakârlık yapmalıdır. Böylelikle uygun fiyatlara konut satışı ekonomimizi rahatlatır” dedi.

Alınan tedbirlerin piyasalarda yansımasının çok olumlu olduğunu ve ekonomideki gelişmelerin kısa sürede rayına oturacağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konut kredi faizlerinin ve inşaat sektöründeki abartılı fiyatların düşürülmesi gerektiğini kısa süre önce dile getirdik. Hükümetimiz hemen bu uyarımızı dikkate alarak bankalardaki konut kredi faizlerinin düşürülmesini sağladı. Bu olumlu gelişme ile birlikte Merkez Bankasının almış olduğu tedbirler olumlu sonuçlandı ve 4 banka konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. Bu atılan başta konut sektörü olmak üzere piyasalarda olumlu algılanmaya başladı. İnşaat sektörü özellikle son dönemde satışlarda büyük sıkıntılar içerisindeydi. Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalmıştı. Bu azalışta ve inşaat sektörünün durgunlaşmasının altında konut kredi faizlerinin yüksek olması yatıyordu. Dolayısıyla faizlerin düşmesi en çok inşaat sektörünü etkileyecek. Vatandaş yüksek fiyatlara ev sahibi olamıyordu. Şu an 2 milyona yakın konut stoku bulunuyor” diye konuştu.

“İnşaat sektörü de bankalar gibi elini taşın altına koymalı”

Bankaların konut kredisi faizlerini düşürmeleri gibi inşaat ve gayrimenkul sektörünün de elini taşın altına koyması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Bankalar elini taşın altına koydu ve konut kredisi faizleri düştü. Vatandaş faizlerin düşmesinin ardından şimdi aynı şekilde inşaat ve emlak sektörünün adım atmasını bekliyor. Çünkü 2 milyona yakın konutun satışı için aynı olumlu adımın inşaat ve emlak sektörü tarafından atılması ile eldeki konutlar kısa sürede alıcı bulacaktır. Fiyatları yükseltmek kimsenin işine yaramaz. Eldeki mevcut konutları satmak isteyen inşaat sektörü bu imkanı iyi kullanıp fırsata çevirmelidir. İnşaat sektörü abartılı fiyatlardan kaçınmalı ve aşağı çekmelidir. Bunun için de fiyatlarda en az yüzde 25’lik indirim yapılmalıdır. Bu iki sektörü de çift yönlü indirim imkânı sağlandığında vatandaş daha çok ev sahibi olacak ve eldeki konutların satılmasıyla ekonomimiz rahat nefes alacaktır. Konut satışlarında yaşanacak artışla birçok sektörde zincirleme olarak canlanma yaşanacaktır” dedi.