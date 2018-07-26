Beklentilerin üzerinde daralan iç piyasayı canlandırmak ve evlenecek gençlerimizin yükünü hafifletmek için beyaz eşya sektörüne geçen yıl olduğu gibi ÖTV indirimi getirilmeli” dedi.

Özellikle yeni evlenen çiftlerin gözde dayanıklı tüketim mallarından olan beyaz eşyaya talebin azaldığına dikkati çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, “Dövizdeki dalgalanmalar ve enflasyondaki yükseliş vatandaşların beyaz eşyaya olan talebini azalttı. Beyaz eşya sektörü yılın ilk yarısında yüzde 0,9 oranında küçülürken iç piyasadaki satışlar yüzde 15 azaldı. Sektörün iç piyasadaki satışı 3 milyon 222 bin oldu. Sektörü yeniden canlandırmak, evlilik yolundaki çiftlerin yükünü hafifletmek ve eski beyaz eşyaların yenilenmesini sağlamak için beyaz eşyada geçen yıl verilen ÖTV indirimi yeniden getirilmeli. Geçen yılki ÖTV indirimi sayesinde beyaz eşya sektörü 2017 yılını yüzde 20 büyüyerek tamamlamıştı. Sektörün yeniden eski günlerine dönmesi için beyaz eşyada ÖTV indirimi şart oldu” ifadelerini kullandı.

Eski beyaz eşyalarını yenilemek için çok sayıda kişinin de ÖTV indirimini beklediğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

“Faizlerin ve enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir dönemde vatandaşlarımız beyaz eşyalarını yenilemekten çekiniyor. Geçen yılki ÖTV indiriminden faydalanamayanlar, eski beyaz eşyalarını değiştirerek yeni teknolojiye sahip ve daha az enerji harcayan beyaz eşya satın almak için ÖTV indirimi bekliyor. Hem yeni yuva kuracak çiftlerin evlilik yükünü hafifletmek hem de mevcut beyaz eşyasını yenilemek isteyenlere kolaylık sağlamak adına ÖTV indirimi yeniden getirilmeli. Çünkü yirmi yıllık buzdolabı ile yeni teknolojiye sahip bir buzdolabının tükettiği enerji aynı değil. Miladı dolmuş beyaz eşyaların yenilenmesi sektörü canlandıracağı gibi enerjide de tasarrufu sağlayacak.”