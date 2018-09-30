TESK Genel Başkanı Palandöken: “Bilirkişilik eğitimleri devam ediyor”

Dönem eğitimleri için kayıtların başladığını ve eğitimlerin hız kesmeden devam edeceğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konfederasyon bünyesinde verdiğimiz bilirkişilik temel eğitimlerine en çok muhasebe ve finans sektörü çalışanları rağbet ediyor. Sertifika alanların yüzde 41'i menkul değerler, muhasebe ve finans sektöründe faaliyet gösteriyor. Bilirkişilik sertifikası alan yalnızca 20 esnafımız oldu. Esnaf ve sanatkarın bilirkişilik eğitimlerine daha fazla ilgi göstermesi gerek. Çünkü esnafın yargıda rol almasıyla adalet daha iyi sağlanır” dedi.

Finans sektöründe çalışanların bilirkişilik eğitimlerine yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, “Düzenlediğimiz bilirkişilik eğitimlerinin yüzde 41'ini menkul değerler, muhasebe ve finans sektöründe çalışanlar oluşturdu. Kasım ayından bu yana açılan eğitim gruplarında sertifika alan 262 kursiyerin 109'u muhasebe ve finans, 28'i sanayi teknolojileri, 21'i fikri ve sınai haklar, 38'i çevre ve şehircilik, 6'sı tıp, 8'i adli bilimler, 6'sı tarım ve hayvancılık, 6'sı sanat ve kültür, 14'ü hukuk, 17'si küçük imalat sanayii, 6'sı sosyal, beşeri ve idari bilimler, 3'ü ise fizik-kimya alanında faaliyet gösteriyor. Açılan 11 eğitim sınıfında 24'erli gruplar halinde 264 kişiye bilirkişilik temel eğitimleri verilirken 262 kişi sertifika almaya hak kazandı” diye konuştu.

“Adaletin uygulanmasında esnafın da sözü geçmeli”

Bilirkişilik için meslekte 5 yıllık kıdem şartı arandığına işaret eden Palandöken, “Teşkilatımız mensubu olan bakkal, marangoz, motor ustası, şoför, inşaat ustası, küçük imalatçı ve matbaacı esnafından 20 kişi eğitimlere katılarak bilirkişilik sertifikası aldı. Bilirkişi eğitimi alan esnaf ve sanatkar sayısı maalesef yeterli değil. Esnafımızın yargıda yer alması ve adaletin sağlanmasında rol oynaması için bilirkişilik eğitimlerine daha fazla talep göstermesi şart. Ahilikten gelen esnaf ve sanatkarın yargıda sözünün geçmesi, işinin ehli olan ustaların meselenin çözümüne katkıda bulunmasıdır. Bilirkişilerin donanımı ne kadar iyi olursa yargıya yansıması o kadar olumlu olacaktır” şeklinde konuştu.