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06 Temmuz 2017 09:58

TESK Genel Başkanı Palandöken: “BKM takas komisyonlarının artması esnafın belini büker”

Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) takas komisyonlarını artıracağı yönündeki söylemlerin perakende sektörü tarafından endişeyle karşılandığını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kredi kartı komisyonları artarsa bir tek esnaf bile POS cihazı kullanamaz hale gelir.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “BKM takas komisyonlarının artması esnafın belini büker”

06 Temmuz 2017 09:58

Alışverişin nakde dönmesi ekonominin yeniden yavaşlamasına neden olur” dedi.


TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankadan parasını alabilmesi için 40 gün beklemek zorunda kaldığını belirterek, “Bankadan parasını hemen almak isteyen esnafın bankaya ödeyeceği takas komisyonunun yüzde 1,20’den yüzde 1,80’lere kadar çıkacağı söylentisi esnafımız tarafından endişeyle karşılandı. Takas komisyonlarının yükselmesi, toplam kredi kartı komisyonlarının yüzde 2,50’lere çıkmasına neden olur. Bu maliyetle de hiçbir esnaf pos cihazı kullanamaz. Esnafımız bu komisyonların azalmasını beklerken tam tersine artması esnafın belini büker” dedi.


Piyasalarda zaten nakit para sıkışıklığı bulunduğunun altını çizen Palandöken, “POS cihazı kullanmanın esnafa maliyeti artarsa alışverişlerde kredi kartı kullanımı azalır. Bu da ekonominin hızla canlanmaya başladığı sırada yeniden bıçak gibi durmasına neden olur. Bunun yansıması da sadece esnaf ve sanatkara değil bütün ülkeye olur. Kredi kartı kullanımı ne kadar azalırsa kayıt dışılık da o kadar artar. Kredi kartı kullanımının teşvik edilmesi gerekirken komisyonların artmasıyla kart kullanımı azalırsa vergi gelirleri de azalır. Bankaların karı artarken hem ekonomi olumsuz etkilenir hem de devletin gelirleri azalır. Esnafımız ekonomi yönetiminden kredi kartı komisyonlarına müdahale edilmesini ve ekonominin yeniden yavaşlamaya başlamasına fırsat verilmemesini bekliyor” ifadelerini kullandı.




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