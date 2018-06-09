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09 Haziran 2018 12:21

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Bu bayramdan 10 milyar liralık bir ciro bekliyoruz”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 300’ü aşkın sektörden esnafın bayrama hazır olduğunu belirterek, “Ramazan bayramına sayılı günler kala bakkalından pastacısına, konfeksiyoncusundan terzisine kadar tüm esnafımız bayrama hazır.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Bu bayramdan 10 milyar liralık bir ciro bekliyoruz”

09 Haziran 2018 12:21

Tatlı, şekerleme, çikolata ve pastadan 1,5 milyarlık, giyim ve seyahat ile birlikte toplam bayram cirosunun bu yıl 10-11 milyara çıkacağını tahmin etmekteyiz” dedi.


Bayram hareketliliğinin esnafta ve vatandaşta başladığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Bayram ve özel günler esnafın en çok kazanç sağladığı dönemler. Normal günlere göre bayrama son 10 gün kala tüm piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Ramazan bayramına sayılı günler kala 300’ü aşkın sektörde esnafımız da hazırlıklarını tamamladı. Yaz sezonunun da başlamasıyla yeni ürünler tezgâhlara geldi. Tatlıcısından, çikolatacısına, terziden, konfeksiyona, berberinden, kuaförüne, taksiden dolmuşuna tüm sektörlerde vatandaşlarımız bayram alışveriş ve hazırlığını yapabilir. Şekerleme tatlı sektörünün bu bayramda 1,5 milyar liranın üzerinde ciro yapacağına ve giyim sektöründe ise 7-8 milyar liralık ciro bekliyoruz. Bu bayramda 200 bini aşkın vatandaşın memleketlerine tatile gideceğini tahmin ediyoruz. Ramazan bayramında toplamda 10-11 milyarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.


Esnafın emeğini, vatandaşların ise sağlığını çalan korsan satıcılara karşı uyarılarda bulunan Palandöken, şunları kaydetti:


“Alışverişin yoğunlaştığı her dönemde olduğu gibi yine merdiven altı sahte ürünler satan tatlıcı, baklavacılar ve fason giysi satanlar olacaktır. Vatandaşımızın daha ucuz olsun diye onları tercih etmemesi gerekiyor. Ekonomide iniş çıkışlardan en çok esnaf etkileniyor. Son dönemdeki dalgalanmalar, dolar ve kur artışı da fiyatlara mecburen yansıyor. Fiyatlar ne kadar artarsa artsın esnafımızda her keseye uygun ve her çeşit giyim, gıda vb. ürün var. Hem esnafın emeğini hem vatandaşın sağlığını çalan bu merdiven altı satıcılara karşı uyanık olunmalı. Bilindik mahalle esnafından alışveriş yapmanın en önemli avantajı da en ufak bir sorun olduğunda hemen gidip değişim veya sorun bildirebilirler.”




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