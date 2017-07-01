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01 Temmuz 2017 11:20

TESK Genel Başkanı Palandöken çırak ve stajyerlerin sorunlarına dikkat çekti

Çıraklık eğitimi alan stajyer öğrencilerin sorunlarına çözüm getirilmesini isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Çırakların ve stajyerlerin sigortaları eğitim aldıkları süre ile beraber başlamalıdır.

TESK Genel Başkanı Palandöken çırak ve stajyerlerin sorunlarına dikkat çekti

01 Temmuz 2017 11:20

Çalıştıkları süre emeklilik dönemine saydırılabilmelidir. Bunun yanı sıra çıraklara kısa dönem askerlik avantajı sağlanmalıdır” dedi.


Çırak ve stajyerlere eğitim sürelerinde ve iş hayatına atılmalarında kolaylıklar sağlanması gerektiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İş tecrübesi kazanmak için eğitim gören çırak ve stajyer öğrencilerimizin en önemli sorunlarından birisi sigortalılık başlangıç tarihleridir. Çıraklık eğitimi aldıkları ve stajyer konumda tecrübe kazandıkları süreler de önemli bir iş gücüdür. Bu kapsamda çalıştıkları sürenin emekliliklerine de saydırılması gerekiyor. Sigortalılık tarihleri çıraklık eğitimi aldıkları süre itibari ile başlamalıdır. Bu konuda yaşanan mağduriyetlere yönelik çalışma yapılmalıdır” şeklinde konuştu.



“Çırak öğrencilere kısa dönem askerlik olanağı verilmelidir”


Erkek çıraklara eğitim süresinde askerlik konusunda avantaj sağlanmasını da isteyen Palandöken şunları söyledi:


“Çıraklık eğitimi aldıkları sürede askerlik çağına gelen öğrenciler askerliklerini Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurarak tecil ettirebiliyor. Tam mesleği kavrama aşamasında askere gidip döndükten sonra meslekten uzaklaşıyorlar. Bu sebeple çıraklık eğitimi alan öğrencilere kısa dönem askerlik yapma olanağı sağlanmalıdır. Böylece kısa sürede hem vatani görevlerini tamamlamış hem de mesleklerini unutmadan ellerine almış olacaklardır.”




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