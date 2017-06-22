TESK Genel Başkanı Palandöken: “Çocuk işçiliğini bitirmeye kararlıyız”

Konfederasyonumuz, UNICEF ile iş birliği sağlayarak bu sorunu ortadan kaldırmaya kararlıdır” dedi.

Çocuk işçiliğini bitirmeye kararlı olduklarını bildiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde son dönemde yaşanan göçler sebebiyle çocuk işçiliğinde yoğun bir artış gözlemleniyor. Oyun oynaması, ailesiyle vakit geçirmesi, eğitim öğretim görmesi gereken yaşta çalışan çocukların fiziksel ve zihinsel olarak gelişimleri olumsuz yönde etkileniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl ülkemizde 18 yaşından küçük 101 bin 650 çocuk işçi olduğu bildirildi. Konfederasyonumuz, UNICEF ile iş birliği sağlayarak bu sorunu ortadan kaldırmaya kararlıdır” ifadelerini kullandı.

Dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliği sorununun ciddi boyutlarda yaşanmaya başladığını vurgulayan Palandöken, “Çocuk işçiliği ülkemizin ve yaşadığımız dünyanın kanayan yaralarından birisidir. Dünya Çalışma Örgütünün (ILO) verilerine göre dünyada yaklaşık 168 milyon çocuk işçi var. Suriye’den ülkemize yaşanan göçler ise maalesef ülkemizdeki çocuk işçiliğindeki artışa sebep oldu. TÜİK verileri çalışan çocukların yüzde 78’inin kayıt dışı çalıştığı sonucuna ulaştı” diye konuştu.

Palandöken, UNICEF ile yapılan iş birliğiyle kendi alanlarındaki tüm sektörlerde çocuk işçiliğini bitirmeye kararlı olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Çocuklarımızın mesleki eğitime erişim imkanlarını iyileştirmek, teşkilatımıza üye iş yerlerinde çalışan çocukların hepsine ulaşabilmek amacıyla iş yeri denetleme ve danışmanlık grubu modeli oluşturacağız. İlk defa hükümet dışı bir kuruluş gönüllü olarak bağlı iş yerlerini denetleyecek. UNICEF ile iş birliği sağlayarak 3-4 Temmuz’da birlik ve federasyon başkanlarımıza, 10-11 Temmuz’da birlik ve federasyonlarımızın genel sekreterlerine Antalya’da ‘Çocuk Hakları ve İş İlkeleri’ konulu bilgilendirme ve eğitim semineri düzenleyeceğiz. Oluşturduğumuz iş yeri denetleme ve danışmanlık gruplarının eğitilmesi yoluyla da çocuk işçiliğinin önüne geçeceğiz.”