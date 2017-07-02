TESK Genel Başkanı Palandöken: “Çocuk işçiliğinin önüne geçeceğiz”

Oyun oynaması, ailesiyle vakit geçirmesi, eğitim görmesi gereken yaşta çalışan çocukların fiziksel ve zihinsel olarak gelişimleri olumsuz yönde etkileniyor” dedi.

Çocuk işçiler için UNICEF ile işbirliği yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, küçük yaşta çalışmaya başlamanın çocukların zihinsel gelişimlerini olumsuz yönde etkilendiğini söyledi. 2-5 Temmuz tarihleri arasında birlik ve federasyon başkanlarının çocuk işçiler ile ilgili konuyu Antalya’da yapılacak toplantıda görüşeceklerini belirten Palandöken, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl ülkemizde 18 yaşından küçük 101 bin 650 çocuk işçi olduğu bildirildi. Konfederasyonumuz, UNICEF ile işbirliği sağlayarak bu sorunu ortadan kaldırmaya kararlıdır. Bunun içinde ilk etapta 2-5 Temmuz tarihlerinde birlik ve federasyon başkanlarımızı Antalya’da toplayıp, yapılması gerekenler üzerinde duracağız” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizde çocuk işçiliği ciddi boyutlara ulaştı”

Dünyada ve Türkiye’de çocuk işçiliğinin ciddi boyutlarda yaşanmaya başladığını vurgulayan Palandöken, “Çocuk işçiliği ülkemizin ve yaşadığımız dünyanın kanayan yaralarından birisidir. Dünya Çalışma Örgütünün (ILO) verilerine göre dünyada yaklaşık 168 milyon çocuk işçi var. Suriye’den ülkemize yaşanan göçler ise maalesef ülkemizdeki çocuk işçiliğindeki artışa sebep oldu. TÜİK verileri çalışan çocukların yüzde 78’inin kayıt dışı çalıştığı sonucuna ulaştı. Çocuklarımızın mesleki eğitime erişim imkanlarını iyileştirmek, teşkilatımıza üye iş yerlerinde çalışan çocukların hepsine ulaşabilmek amacıyla, iş yeri denetleme ve danışmanlık grubu modeli oluşturacağız. İlk defa hükümet dışı bir kuruluş gönüllü olarak bağlı iş yerlerini denetleyecek. UNICEF ile işbirliği sağlayarak 3-4 Temmuz’da birlik ve federasyon başkanlarımıza, 10-11 Temmuz’da birlik ve federasyonlarımızın genel sekreterlerine Antalya’da ‘Çocuk Hakları ve İş İlkeleri’ konulu bilgilendirme ve eğitim semineri düzenliyoruz. Oluşturduğumuz bu iş yeri denetleme ve danışmanlık gruplarının eğitilmesi yoluyla da çocuk işçiliğinin önüne geçeceğiz” diye konuştu.

Antalya Rixos Otel’de gerçekleştirilecek toplantıda ilk gün TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, UNICEF Türkiye Temsilcisi Plillipe Duamelle, UNICEF Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı Danışmanı Asıl Çoban, UNICEF Danışmanı Dr. Ayşe Çağlar, Yayın ve Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül, İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan,

Çalışma Uzmanı Elif Bora konuşma yapacak. İkinci günde ise TESK Temsilcisi Ersin Artantaş ve UNICEF Danışmanı Aişe Akpınar konuşma yapacak.