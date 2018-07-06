Böylece çocuklarımız emin ellerde kısa süreli tecrübe edinip sorumluluk bilinci edinir. Ayrıca tatil dönemlerindeki kısa süreli iş tecrübeleri çocuklara girişimci olma yolunda büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

İlkokul çağındaki çocukların yaz tatilinde ailelerinin bildiği ve güvendiği esnafın yanında çalışarak sorumluluk kazanması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İlköğretimde okuyan 10 milyonu aşkın çocuğun sorumluluk bilinci kazanarak hayata hazırlanmasındaki en etkili yöntemlerden biri onları güvenilir ve bilinir esnafın yanına teslim etmektir. Çünkü çocukların yalnızca okul dersleriyle ve bilgisayarlarla haşır neşir olması yeteneklerinin körelmesine, hayatın zorluklarıyla başa çıkamamaya ve gerçek dünyadan kopmalarına sebep oluyor. Bu yüzden yaz tatillerinde çocuklar ailelerinin bilip güvendiği berber, kahveci, pastacı ve ayakkabıcı gibi esnafın yanında kısa süreli çalışarak birey olduğunu kavramalı” ifadelerini kullandı.

Girişimcilik bilincinin erken yaşlarda edinilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın esnafın yanında kısa süreli tecrübe edinmesi çocuk işçiliği değil onların hayata hazırlanmasıdır. Çocuk işçiliği konusunda TESK olarak gösterdiğimiz hassasiyet ve yürüttüğümüz çalışmalar ortadadır. Çocuklarımızın hayallerini ve ilgi alanlarını yanlış sektörlerde harcamamak için girişimciliği erken yaşlarda öğretmeliyiz. Çocuklarımız derslerden geri kalan vakitlerini sadece televizyon izleyerek ya da bilgisayarda oyun oynayarak geçirmemeli.Onların sanal dünyadan kopup gerçek dünya ile tanışmaları için bu yaz esnafa emanet etmeliyiz. Çocuklar iş disiplinini, iş bölümünü, para kazanmanın zorluğunu ve girişimci olmayı erken yaşta öğrenmeli. Çocukların esnaftan edindiği her tecrübe onları hayata hazırladığı gibi ileriki yaşları için de güzel bir anı olarak kalacaktır.”