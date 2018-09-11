TESK Genel Başkanı Palandöken: “Enerji ve su fiyatlarında esnafa indirim yapılmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta elektrik, doğal gaz ve petrol olmak üzere lokomotif ürünlere yapılan zamların maliyetleri artırarak ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirterek, “A'dan Z'ye tüm ürünlerin fiyatını etkileyen ana unsurlara yapılan zamlar devlet tarafından süspanse edilmeli. Devlet bu tür zamları yaparken çok dikkatli olmalıdır. Ürünlerin maliyetini düşürmek için lokomotif ürünlere yapılan zamlar vatandaşa yansıtılmamalı. Enflasyonla mücadele başarılı olmak için bu tür zamlara dur denmeli” dedi.

Enerjideki zamların vatandaşa yansıtılmadan devlet tarafından süspanse edilmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, “Piyasanın rahatlaması için bazen devlet zamları geciktirip fiyatları kontrol altına almalı. Elektrik, doğalgaz ve petrol fiyatlarındaki zamlar, tüm ürünlerin fiyatını etkilediği için vatandaşa yansıtılmamalı. Normalde üç ayda bir tarife yenilenen elektrikte fiyatlar bir ay önceden artırılmış oldu. Doğal akış seyretseydi, elektrik tarifeleri Ekim ayında yenilenecekti. Şimdi tüm zamlar üst üste gelmiş oldu. Kurban Bayramı'ndan yeni çıkan vatandaşlar şimdi de okulların açılmasıyla birlikte çocukların eğitim masraflarını karşılayacak. Eğer zamlar bir süre daha ertelenseydi vatandaşlarımız yeni eğitim öğretim yılını zamsız geçirmiş olacaktı. Ana girdi olan elektrik ve doğal gaz zamları süspanse edilseydi enflasyon rakamları da bu kadar yüksek çıkmaz. Çünkü enerjideki zamlar enflasyon rakamlarını doğrudan etkiliyor” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve sanatkarın en yüksek tarifeden elektrik faturası ödediğini hatırlatan Palandöken,şunları kaydetti:

“Enerji, esnafımızın en önemli maliyet unsurundan biri olduğu için bu zamlardan en çok esnafımız etkileniyor. Esnafımızın yanı sıra sanayici başta olmak üzere tüm kesimler zamların etkisini yaşıyor. Enerji kalemlerine gelen fiyat artışı tüm mal ve hizmetlerin fiyatını artırmaktadır. Bu yüzden, özellikle enerji gibi çok yoğun bir şekilde girdi olarak kullanılan lokomotif ürünlere yapılan zamlar süspanse edilmeli. Enerjideki zamların bir süreliğine vatandaşa yansıtılmaması için çalışılmalı. Öte yandan elektrik ve su başta olmak üzere enerji fiyatlarında esnafa özel indirim sağlanmalı.”