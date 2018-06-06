TESK Genel Başkanı Palandöken, esnafa verilecek desteğin doğrudan halka ve ekonomiye yansıyacağına işaret ederek, esnaf ve sanatkarın beklentilerini şu şekilde sıraladı:

“4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olan ancak Bağ-Kur kaydı olmayanlar için yeni bir yasal düzenleme ile geriye dönük borçlanma hakkı getirilmeli. Öte yandan esnaf ve sanatkarın 9 bin olan prim ödeme gün sayısı diğer sigortalılarda olduğu gibi 7 bin 200’e indirilmeli. Esnaf ve sanatkarın ayaktan tedavilerinde geçici iş göremezlik raporu verilmeli. Emeklilik için prim ödeme gün sayısını doldurup yaşı bekleyen esnafımızın prim ödemeye devam etmesi isteğe bağlı hale getirilmelidir. Çırakların staj dönemlerinin sigortalılık süresi emekliliğe sayılmalıdır. Esnaf ve sanatkarın yok olmaması ve haksız rekabetin ortadan kalkması için zincir marketler ve AVM’lerin açılışı kurala bağlanmalı. AVM’ler açılış kapanış saatlerine uymalı, kendilerine göre özel gün tayin etmemeli. Bundan sonra yapılacak AVM’ler şehir dışına taşınmalı. Perakende sektörünü düzenleyen yasa yeniden düzenlenmeli ve tüm maddeleri işlerlik kazanmalı.”

“Ülke ekonomisinin canlanması için esnaf ve sanatkara özel teşvik ve destek paketleri hazırlanmalı” diyen Palandöken, “Yeni iş yeri açacak esnafa 5 yıl süreyle vergi indirimi ile birlikte elektrik ve su fiyatlarında esnafa özel indirim sağlanmalı. Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren taksici, dolmuşçu, kamyoncu, halk otobüsçü ve minibüsçü olmak üzere tüm taşımacı esnafa ticari akaryakıt verilmeli. Taşımacı esnafımız üzerindeki haksız rekabetin önüne geçilmeli. Bankalar kredi verirken esnaf ve sanatkarın mali sicilini bahane ettiği için tüm bankaların uygulaması zorunlu olan etkin bir sicil affı çıkarılmalıdır. Halk Bankası tarafından kullandırılan esnaf kredilerine değişik alternatifler getirilmeli ve krediler sıfır faizli olarak çeşitlendirilmelidir. Esnaf ve sanatkarın teminat sorununu aşıp krediye ulaşmaları için Kredi Garanti Fonu’ndan daha fazla yararlanmaları sağlanmalıdır. Esnaf için Halk Bankası tarafından verilen hazine destekli krediler daha fazla esnafın yararlanması için tüm bankacılık sistemini içine alacak şekilde genişletilmelidir. KOSGEB kredilerinde esnaf ve sanatkar ile tacir ve sanayici ayrımı yapılmalı. Esnaf ve sanatkarın KOSGEB kredilerinden faydalanması kolaylaştırılmalıdır. En önemlisi kadın girişimci ve genç girişimci esnafa sıfır faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.