Küçük aile besiciliğine önem verilmeli. Yerli üreticiye teşvik ve destekler arttıkça ithalat da düşer" dedi.

Hayvancılığın ivme kazanması için meraların kullanıma açılması gerektiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizdeki mera alanları yıldan yıla maalesef azalıyor. Hayvancılığın gelişmesi, et fiyatlarının düşmesi için kullanılmayan meralar kullanıma açılmalı. Küçük aile besiciliğine önem verilmeli. Yerli üreticiye teşvik ve destekler arttıkça ithalat da düşer. Geçtiğimiz yıl küçükbaş ve büyükbaş canlı hayvan ihracatımız maalesef sıfırlanırken küçükbaş ithalatı yüzde 4 bin 581, büyükbaş ithalatı ise yüzde 72 arttı. Kasaplık ithalatı büyükbaş için yüzde 397, küçükbaş ithalatı ise yüzde 757 oranında artarak rekor kırdı. Bu rakamlar karşısında et fiyatlarındaki artışın faturasını vatandaş kasap esnafına kesmemeli. Hayvancılıkta kendi kendimize yetecek noktaya tekrar kavuştuğumuzda fiyatlar düşecektir” ifadelerini kullandı.

“Mera alanlarının tümü kullanıma açılmalı”

Meraların yıldan yıla azaldığının altını çizen Palandöken,şunları kaydetti:

“1976 yılından bu ana kadar ülkemizde meralar 21 milyon hektardan 11 milyon hektara geriledi. Kalan 11 milyon hektarın ise tamamı kullanılmıyor. Kullanılabilir meraların tümü açılırsa hayvancılık ivme kazanacaktır. Buna bağlı olarak et fiyatları da düşecektir. Ülkemiz özellikle tarımda kendi kendine yeten ülke konumuna tekrar gelmelidir. Aile besiciliği de bu noktada çok önemli. Mera sahipleri meralarının elinden alınacağı endişesi ile hayvancılık yapmıyor. Halbuki bu ailelere yeterli teşvik ve destek sağlanırsa uzun vadede eski günlerimize geri dönebiliriz. Bunların gerçekleşmesi için tarımsal destek programlarının bütçesi artırılmalı. Özellikle köye dönüş projelerindeki yaş sınırı kaldırılmalı. Köy nüfuslarının ve hayvancılık yapacak insan sayısının günden güne azalmasına en büyük çare köye dönüş projeleridir.”

“Köylerde hayvancılık yapacak insan sayısı azalıyor”

Köy nüfuslarının eski şaşalı günlerine dönmesinin hayvancılık için ve üretim için de çok önemli olduğunu belirten Palandöken, “Hayvancılığa ivme kazandıracağız fakat işi bilen, bunu meslek haline getirmiş vatandaşlar köylerden uzaklaşıyor. Onları köyde tutarak hem köyleri şaşalı günlerine geri döndürmek hem de hayvancılığımıza ivme kazandırmak mümkün. Bunun için gübre, mazot, yem, tohum, çoban ve işletme desteği gibi destekler artırılmalı. Koşullar cazip hale gelmeli ki insanlar köyünde, meralarında hayvancılık yapabilsin. Belde ve köy nüfusu 2007’de 20 milyon 838 bin 397 iken 2017 Aralık sonu itibariyle 6 milyon 49 bin 393’e düşerek yüzde 71 azaldı. Bu azalışın durdurulması artık kaçınılmazdır. Birçok köyde dolgun maaşlı çoban dahi bulunamıyor. Hem bölgesel gelişmişlik düzeyi açısından hem de et fiyatlarının düşmesi için yeni dönemde en çok tarım ve hayvancılığa önem verilmeli” açıklamasında bulundu.