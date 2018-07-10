TESK Genel Başkanı Palandöken, hükümetten beklentilerini açıkladı

Yeni kabineden ekonomi için beklentilerin yüksek olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni kabinen belirlenmesi ile birlikte ekonomide uygulanacak yapısal reformlar hızla hayata geçirilmeli. İlk olarak enflasyonla mücadele hızlanmalı. Enflasyonu yükselten etkenler kesin olarak belirlenerek yol haritası çıkarılmalı. Dolar ve Euro karşısında TL’nin değer kazanması için adımlar atılmalı. İşsizliğin önüne geçecek tedbirler alınmalı. Cari açığı azaltmak için yerli üretim desteklenmeli ve teşvik edilmeli. Üreticilere verilecek yeni teşviklerle birlikte esnaf ve sanatkara verilecek devlet teşvikleri artmalı. Finansman, kredi gibi destek ve teşvik programlarında esnaf ve sanatkara daha çok yer verilmeli. Yeni işyeri açacak esnafa vergi ve prim teşvikleri getirilmesine rağmen elektrik ve su gibi girdilerin maliyeti çok yüksek kaldı. Bu maliyetleri azaltacak tedbirler alınmalı. Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren taksici, dolmuşçu, kamyoncu, halk otobüsçü ve minibüsçü olmak üzere tüm taşımacı esnafının kullandığı akaryakıt ürünlerinde ÖTV kaldırılmalı” diye konuştu.

“Esnafın finans kaynaklarına erişimi kolaylaştırılmalı”

Ekonominin temel taşlarından olan esnaf ve sanatkara verilecek teşviklerin ülke ekonomisi adına olumlu gelişmeler sağlayacağına işaret eden Palandöken, “Esnaf ve sanatkarımız başta olmak üzere küçük ve orta ölçekli işletmelere verilecek teşviklerin piyasaya yansıması süratli ve olumlu olmaktadır. Bu yüzden esnafımızın krediye ulaşarak ihtiyaçlarını karşılaması ve işini büyütmesi için kamu bankaları tarafından kullandırılan kredilere farklı alternatifler getirilmeli ve krediler sıfır faizli olarak çeşitlendirilmelidir. Esnaf ve sanatkarın teminat sorununu aşıp krediye erişmeleri için Kredi Garanti Fonu’ndan daha fazla yararlanmaları sağlanmalıdır. Bankalar kredi verirken esnaf ve sanatkarın mali sicilini bahane ettiği için tüm bankaların uygulaması zorunlu olan etkin bir sicil affı çıkarılmalıdır. Esnaf ve sanatkarın KOSGEB kredilerinden faydalanması kolaylaştırılmalıdır. Esnaf için verilecek bu teşvikler ekonominin canlanması ve reformların gerçekleşmesi bakımından büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.