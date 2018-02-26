Hurda otomobillere getirilmesi planlanan ÖTV teşvikinin hurda ithalatını büyük oranda azaltacağını vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Savunma sanayimizin en büyük girdilerinden biri olan hurda araçlara ÖTV teşviki 6 milyona yakın araç sahibini sevindirecek. Hurda ithalatını da büyük oranda azaltacak olan bu teşvikin 10 bin TL olan ÖTV indiriminin artırılması daha faydalı olacaktır. 1999-2000-2001 model araçların motor ve çalışır durumuna göre 5 bin TL’ye de 50 bin TL’ye de satılabiliyorken hiç kimse 4-5 bin lira ÖTV indirimi almak için 30-40 bin liralık aracını yok pahasına hurdaya ayırmaz. Bunun için ÖTV desteğinin araçların değerine göre artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Hurdaya çıkmayı bekleyen 6 milyona yakın araç olduğunu belirten Palandöken, “Ülkemiz son 10 yılda hurda ithalatına ortalama 6,5 milyar dolar harcadı. 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonlar için getirilecek hurda teşviki hurda ithalatını büyük oranda azaltacaktır. Geçtiğimiz yıl 31 Aralık itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyon 218 bin 945 adet oldu. Bu araçların 2 milyon 631 bin 723 adedi 16-20 yaş arasında. 5 milyon 40 bin 37 adedi ise 21 ve üzeri yaşlarda. 16 yaş ve üzerinde olan 783 bin 797 motosiklet ile 1 milyon 147 bin 654 traktörü çıkarttığımızda ÖTV teşvikinden yararlanacak araç sayısı 5 milyon 740 bin 309 adedi bulacak. Bu araçların trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında araç sahiplerine yurt içinden yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi imkanı sağlanacak” şeklinde konuştu.

Hurda araç teşvikinin savunma sanayisine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Bendevi Palandöken, “Hurda malzemeler stratejik bir öneme sahip. Ülke genelindeki 3 hurda müdürlüğü yıllık yaklaşık 300 bin ton ömrünü tamamlamış malzemeyi savunma sanayisine geri kazandırdı. Savunma sanayisinin en büyük girdilerin birisi olan hurda araçlar ağır silah ve çelik fabrikası ile pirinç fabrikasına yönlendiriliyor ve silah, kurşun, mühimmat gibi alanlarda kullanılıyor. 20 yaş ve üzeri araçlara getirilen vergi borçları ve idari para cezalarının silinmesiyle ilgili düzenleme sonrasında da bin 300’e yakın araç teslim alındı, 3 bin 600 ton hurda malzeme elde edildi. Hurda araçlar ülke ekonomisine de böylelikle büyük katkı sağlıyor. Bu sebeple yeni araç alımındaki 10 bin TL’lik ÖTV indirimi artırılmalı ki hurda araç alımında istenen hedefe ulaşılsın ve yurtdışından hurda ithalatı yapılmasın” diye konuştu.