TESK Genel Başkanı Palandöken: “Kantin kiralarındaki artış esnafı zora sokuyor”

Kira artışlarında enflasyon oranlarının dikkate alınması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okul, hastane ve belediyelere ait gayrimenkullerin ve özellikle kantinlerin kira artış oranları neredeyse yüzde 50'lere dayandı. Enflasyonla topyekun mücadele ettiğimiz bir dönemde kiraların bu oranlarda artırılması hiç adil bir uygulama değil. Zaten başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere tüm girdileri artan esnafımız yüksek kira zamlarının altında eziliyor. Enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde iş yeri kiraları enflasyon oranının üzerinde artırılmamalı.Çünkü kiraların yükselmesi, esnafın maliyetini artırdığı gibi satılan ürünlerin fiyatına da zam olarak yansır. Yüksek kira artışları hem esnafın hem de vatandaşın cebini olumsuz etkiler. Enflasyonu artıran bu döngüden kurtulmak için kira artışlarında enflasyon oranları baz alınmalı” ifadelerini kullandı.

Güncel kira artış oranlarının artık Yİ-ÜFE'ye değil TÜFE'ye göre hesaplandığının altını çizen Palandöken,şunları kaydetti:

“Yapılan son düzenleme ile kira artış oranları artık Yİ-ÜFE yerine TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak. Yani bugün itibariyle iş yeri kirasına zam gelecek bir esnafın kira artışı Eylül ayındaki TÜFE'nin on iki aylık ortalamasının üstünde olamaz. Eylül ayı enflasyon verileri baz alındığında, güncel kira artış oranı yüzde 13,75'i geçemez. Kamu bünyesindeki kantin ve kafeteryaları kiraya veren belediye, üniversite ve il özel idareleri kira artışında bu oranı dikkate almalı. Aksi takdirde esnafımız yüzde 50 kira zammı ile ayakta duramaz.”