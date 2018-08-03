Başta belediyeler, üniversiteler ve il özel idareleri kira artışlarında Yİ-ÜFE oranını dikkate almalı. Kira artışları enflasyon oranını geçmemeli ki enflasyonla mücadelede sınıfta kalmayalım” dedi.

Enflasyonla mücadele edilen bir dönemde kira artışlarının enflasyon oranlarının üzerinde olmaması gerektiğini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okul, hastane, belediye gibi kamu kurumlarının bünyesindeki kantin ve kafeterya kiralarının yüzde 20-25 oranında artırılması adil bir uygulama değil. Enflasyonla mücadele ettiğimiz bir dönemde iş yeri kiraları enflasyon oranının üzerinde artırılmamalı. Çünkü kiraların artması esnafın maliyetini artırdığı gibi satılan ürünlerin fiyatına da zam olarak yansır. Yüksek kira artışları hem esnafın hem de vatandaşın cebini olumsuz etkiler. Enflasyonu artıran bu döngüden kurtulmak için kira artışlarında enflasyon oranları baz alınmalı” diye konuştu.

“Güncel kira artışı yıllık enflasyonun üzerinde olamaz”

Kira artışları hesaplanırken Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin (Yİ-ÜFE) dikkate alındığını hatırlatan Palandöken, “Borçlar Kanunu’na göre konut ve iş yerlerindeki kira artışı Yİ-ÜFE oranının 12 aylık ortalamasının üzerinde olamaz. Örneğin bugün itibariyle iş yeri kirasına zam gelecek bir esnafın kira artışı yıllık kira artış oranının üzerinde olamaz. Kamu bünyesindeki kantin ve kafeteryaları kiraya veren belediye, üniversite ve il özel idareleri, kira artışında enflasyon oranlarını dikkate almalı” şeklinde konuştu.