Piyasaların canlı kalması için konut sektöründeki başta faiz indirimi olmak üzere firmaların kampanyalarının uzatılması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konut satışlarının artması, piyasaların canlı tutulması ve özellikle ekonomimiz için çok önemli bir nokta. Geçtiğimiz aylarda bankaların konut faizlerinde elini taşın altına koyması ve konut sahiplerinin fiyatlarını aşağı çekmesi olumlu sonuçlar getirmişti. Bu faiz indirimleri ve konut satış kampanyaları sürekli olmasa bile en az 3 ay daha devam etmeli. Enflasyonun da düşürülmesi için bir süre daha inşaat ve konut sektörünün buna ihtiyacı var” dedi.

“Konut kredi faizlerindeki indirim olumlu sonuçlar getirmişti”

Konut satışlarının Mayıs ayında artışa geçmesinde konut kredi faizlerinin düşürülmesinin doğrudan etkisi olduğunu belirten Palandöken, “Vatandaş ev alırken birikiminden çok bankalara borçlanarak alıyor. Bankalardaki bu yüksek faizler ise vatandaşı zorluyor, ev sahibi olmaktan korkutuyor. Konut kredi faizlerinin ve inşaat sektöründeki yüksek fiyatların düşürülmesi gerektiğinin altını daha önce çizmiştik. Bankalar ve inşaat sektörü 10 Mayıs itibariyle bu faizlerde ve satış fiyatlarında indirime gitti. Bu da piyasalara olumlu yansıdı. Öyle ki konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında azalarak 103 bin 87’ye düşerken, Mayıs ayı sonunda bu oran yüzde 2,7 artarak 119 bin 655’e çıktı. Kampanyanın kısa süre içinde bitirilmesi nedeniyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların tümü bu fırsattan yararlanamadı” diye konuştu.

“Faiz indirimi bir süre daha devam ederse piyasalar rahatlar”

Palandöken, konut fiyatlarındaki kampanyaların ve kredi faizlerinin indirime devam etmesi gerektiğini söyleyerek, “İnşaat sektörü kendisiyle birlikte birçok sektöre zincirleme olarak etki ediyor. Yapım öncesi ve sonrasında gayrimenkul sektörünü, esnafı, ulaşım sektörünü olumlu etkiliyor. Konutun yapıldığı yerdeki esnaf da kazanıyor, ulaşım hatları yapılıyor, vatandaş taksiyi, dolmuşu, berberi, manavı ile hem esnafa hem ekonomiye katkı sağlıyor. Konuttaki indirim ve kredi faizlerindeki indirim kampanyasının devam etmesi, sürekli olmayacaksa bile en az 3 ay daha uzatılması doğrudan piyasaları canlandıracaktır. Kısa sürede dahi olsa bu indirimin olumlu etkisini Mayıs ayı sonunda ilk kez satılan konutların bir önceki yılın aynı ayına göre artmasından anlayabiliriz. 2 milyona yakın konut stokunun bitirilmesi için faizlerdeki indirim ve konut sektörü indirim kampanyalarını eş zamanlı olarak devam ettirmeli” şeklinde konuştu.