Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 10:25

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Konutta indirim kampanyası yenilenmeli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2 milyona yakın konut stokunun bitirilmesi için faizlerdeki indirim ve konut sektörü indirim kampanyalarını eş zamanlı olarak devam ettirmeli” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Konutta indirim kampanyası yenilenmeli”

08 Temmuz 2018 10:25


Piyasaların canlı kalması için konut sektöründeki başta faiz indirimi olmak üzere firmaların kampanyalarının uzatılması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konut satışlarının artması, piyasaların canlı tutulması ve özellikle ekonomimiz için çok önemli bir nokta. Geçtiğimiz aylarda bankaların konut faizlerinde elini taşın altına koyması ve konut sahiplerinin fiyatlarını aşağı çekmesi olumlu sonuçlar getirmişti. Bu faiz indirimleri ve konut satış kampanyaları sürekli olmasa bile en az 3 ay daha devam etmeli. Enflasyonun da düşürülmesi için bir süre daha inşaat ve konut sektörünün buna ihtiyacı var” dedi.



“Konut kredi faizlerindeki indirim olumlu sonuçlar getirmişti”


Konut satışlarının Mayıs ayında artışa geçmesinde konut kredi faizlerinin düşürülmesinin doğrudan etkisi olduğunu belirten Palandöken, “Vatandaş ev alırken birikiminden çok bankalara borçlanarak alıyor. Bankalardaki bu yüksek faizler ise vatandaşı zorluyor, ev sahibi olmaktan korkutuyor. Konut kredi faizlerinin ve inşaat sektöründeki yüksek fiyatların düşürülmesi gerektiğinin altını daha önce çizmiştik. Bankalar ve inşaat sektörü 10 Mayıs itibariyle bu faizlerde ve satış fiyatlarında indirime gitti. Bu da piyasalara olumlu yansıdı. Öyle ki konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 oranında azalarak 103 bin 87’ye düşerken, Mayıs ayı sonunda bu oran yüzde 2,7 artarak 119 bin 655’e çıktı. Kampanyanın kısa süre içinde bitirilmesi nedeniyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşların tümü bu fırsattan yararlanamadı” diye konuştu.



“Faiz indirimi bir süre daha devam ederse piyasalar rahatlar”


Palandöken, konut fiyatlarındaki kampanyaların ve kredi faizlerinin indirime devam etmesi gerektiğini söyleyerek, “İnşaat sektörü kendisiyle birlikte birçok sektöre zincirleme olarak etki ediyor. Yapım öncesi ve sonrasında gayrimenkul sektörünü, esnafı, ulaşım sektörünü olumlu etkiliyor. Konutun yapıldığı yerdeki esnaf da kazanıyor, ulaşım hatları yapılıyor, vatandaş taksiyi, dolmuşu, berberi, manavı ile hem esnafa hem ekonomiye katkı sağlıyor. Konuttaki indirim ve kredi faizlerindeki indirim kampanyasının devam etmesi, sürekli olmayacaksa bile en az 3 ay daha uzatılması doğrudan piyasaları canlandıracaktır. Kısa sürede dahi olsa bu indirimin olumlu etkisini Mayıs ayı sonunda ilk kez satılan konutların bir önceki yılın aynı ayına göre artmasından anlayabiliriz. 2 milyona yakın konut stokunun bitirilmesi için faizlerdeki indirim ve konut sektörü indirim kampanyalarını eş zamanlı olarak devam ettirmeli” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Pazar
    Açık
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç