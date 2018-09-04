Bu yapılan kahramanlığı milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da unutmaz” dedi.

Dövizde yaşanan spekülatif artışı bahane edilerek yapılan zamların önündeki en büyük engelin yine bakkal esnafı olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son dönemde dolar bahane edilerek başta gıda ürünleri olmak üzere birçok alanda istenmeyen zamlar yapılmaktadır. Bu zamlar ise vatandaşlarımız üzerinde baskı ve büyük gerilim yaşanmasına neden olmaktadır. Çünkü yapılan zamlar enflasyonu artırdığı gibi emekli ve çalışanları oldukça zor durumda bırakmaktadır” dedi.

Palandöken, “Ahilik kültüründen gelen ve kahraman unvanını boşuna almayan bakkal esnafımız yine bu zamlara direndi. Fiyat artırmayıp kahramanlığını bir kez daha gösteren bakkallarımız halkımızın haklı olarak takdirini almıştır. Bu yapılan kahramanlığı milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da unutmaz. Fiyatların artmaması için her türlü imkanı kullanan bakkal esnafının yaşaması için başta halkımız olmak üzere herkesin çevresindeki küçük esnafa destek vermesi artık milli bir görevdir çünkü herkes bu karışık ortamda kazancına kazanç katmaya çalışırken, başta bakkal esnafı olmak üzere sayıları 100 binleri aşan küçük esnaf, ülkenin ekonomisine katkı sağlamak için elinden gelen tüm gayreti göstermiş ve imkanlarını seferber etmiştir. Bugünkü ortamda küçük esnaf olmasa bu fiyatları bile çok daha önceden arardık. Demek ki küçük esnaf bu ülkenin vazgeçilmezidir ve her zaman korunması gerekir” şeklinde konuştu.