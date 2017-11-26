TESK Genel Başkanı Palandöken: “Su faturaları elektriği solladı”

Şimdi ise neredeyse aynı geliyor. Artık su fiyatları damacana ile yarışır hale geldi” dedi.

Su faturalarındaki tüketim bedeli dışındaki kesintilerin abonelik esnasında zaten alındığını hatırlatan Palandöken, “Geçtiğimiz yıllarda su faturaları elektrik faturasının 4’te 1’i kadar gelirdi. Şimdi ise neredeyse aynı geliyor. Artık su fiyatları damacana ile yarışır hale geldi. Özellikle üç büyük şehirde su faturaları çok kabarık. Ankara’da su ücretlendirmesinde metreküp kademesi yok. 2 kişilik bir aile ile 6 kişi yaşayan aile bir değil. İstanbul’da 10 metreküpten sonrası 4,59 TL, İzmir’de 20 metreküpten sonrası 4,16 TL. Bu kullanım kademeleri artırılmalı. Ankara’ya da 20 metreküp ya da 30 metreküp şeklinde belirli bir sınırlama getirilmeli. Bunun yanı sıra elektrik ve doğalgazdan sonra 2012’den beri su faturalarına da sayaç okuma bedeli eklendi. Ankara’da şube yolu bakım bedeli olarak faturaya yansıyan 5 TL’lik okuma bedeli kaldırılmalı. Atık su bedeli, sayaç okuma bedeli, şube yolu bakım bedeli, çevre temizlik vergisi, katı atık toplama bedeli, KDV’ler derken gelen fatura tüketim bedelinin 2,5 katının üzerine çıkıyor” diye konuştu.

“Esnafa elektrik su ve doğalgazda özel tarife uygulanmalı”

Yalnızca konut değil iş yerlerinde de esnafa özel fatura tarifesi uygulanmasını talep eden Palandöken, “İş yerleri için atık su bedelleri dahil metreküp başına Ankara’da 15,74 TL, İstanbul’da 11,05 TL, İzmir’de 9,57 TL alınıyor. Esnafın sermayesinin düşük olduğu ve maliyetlerinin sürekli arttığı da biliniyor. Vergiler, krediler birçok konuda esnaf desteklenirken en yüksek faturayı da yine esnaf ödüyor. Elektrik, doğalgaz ve su için faturalarda esnafa özel tarife uygulanmalı. Bu yüksek faturalar esnafın daha da belini büküyor. Günümüz ekonomik şartlarında haksız rekabetin tam ortasında kalmış esnaf desteklenmeli” şeklinde konuştu.