Olası bir kaza durumunda kişinin hangi koltukta oturduğunun tespit edilmesi ve mağduriyetlerin engellenmesi için bu bilgiler kontrol edilmeli. Öte yandan ferdi koltuk sigortasından yararlanmak için biletlerin üzerindeki bilgiler kesinlikle unutulmamalı” dedi.

Tüm yolcuların biletlerini kendi adlarına kestirmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için şimdiden program yapmaya başladı. Vatandaşlarımız tatil planlarını yaparken otobüs biletlerini güvenilir firmalardan almayı ve bilet üzerine isimlerini yazdırmayı unutmamalı. Çünkü bazı vatandaşlarımız ailecek çıkacakları tatiller için otobüs bileti alırken anne, baba ve çocukların biletlerini tek bir isim üzerinden yazdırıyor. Ancak olası bir kaza durumunda kişinin tanınması ve güvenlik kontrollerinde emniyet güçlerinin işinin kolaylaştırılması gibi konularda bilet üzerinde kişinin T.C. kimlik numarası ile isminin ve soy isminin yazılması çok büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Yolculukta can ve mal güvenliği için ferdi koltuk sigortasının önemine dikkati çeken Palandöken, “Öte yandan otobüs firmaları da birden fazla bilet alacak olan kişinin ismini tüm biletlere yazarak işlem yapabiliyor. Fakat bu durum otobüs firmaları açısından da güvensiz bir uygulama haline gelmektedir. Firmalar da, yolcular da kendi güvenlikleri için bu konuyu hassasiyetle takip etmelidir. Ayrıca yolculuklarda zorunlu olan ferdi koltuk sigortasının yapılabilmesi için alınan her bilette kimlik bilgilerinin eksiksiz yazılması gerekmektedir. Seyahat eden yolcuların ferdi koltuk sigortalarının yapılıp yapılmadığı bu noktada çok önemlidir. Ferdi koltuk sigortası, yolculuğun sonuna kadar meydana gelen kaza, ölüm, yaralanmalara karşı yolcuyu sigortalayan poliçelerdir. Bayram tatili gibi yoğun trafiğin yaşandığı bir dönemde kendi güvenliğinizi korumanın en önemli yolu bu sigortanın yapılmasıdır” şeklinde konuştu.