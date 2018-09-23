TESK Genel Başkanı Palandöken: "TESK Kart kullanan esnaf sayısı 100 bine yaklaştı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa birçok sektörde indirim sağlayan TESK Kart'ın her geçen ay kullanımının yaygınlaştığını belirterek, geçtiğimiz yılın Aralık ayında dağıtımına başlanılan TESK Kart'ı kullanan esnaf sayısının 100 bine yaklaştığını bildirdi.

TESK Genel Başkanı Palandöken, esnafa birçok sektörde indirim sağlayan TESK Kart'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında tanıtımını, Aralık ayında ise dağıtımını yaptıkları TESK Kart'ın Temmuz sonu itibariyle 81 bin 200 adet olduğunu belirten Palandöken, "Bu ay sonuna kadar 15 bin daha yeni kart üretimi yapılarak tüm oda ve birliklere göndereceğiz. Böylelikle TESK Kart kullanıcısı esnaf sayımız 100 bine yaklaşmış olacak. Tabii ki hedefimiz 2 milyon esnafımızın tümünün ve ailesinin bu kartın sağladığı imkanlardan faydalanmasıdır. Esnafın değişen ekonomik koşullarda olumsuz etkilenmesini bir nebze olsun rahatlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Nitekim şu an 24 adet marka ile birçok sektörde işbirliği sağlamış ve indirim hakkı almış durumdayız. Bu işbirliklerinin sayısını sürekli olarak artıracağız” diye konuştu.

“TESK Kart en çok akaryakıt sektöründe kullanıldı”

Birçok sektörde anlaşması olan TESK Kartın en çok akaryakıt sektöründe kullanıldığını belirten Palandöken, “TESK Kartın anlaşma sağladığı sektörler, akaryakıt, fastfood, giyim, seyahat, eğitim, eğlence, sağlık, kargo, elektronik, konaklama, GSM operatörü, finans, yazılım ve sigorta. Anlaşmalı olduğumuz sektör yelpazesini olabildiğince genişletmeye çalışıyoruz. Bu sektörlerde geçtiğimiz ay en çok akaryakıt, daha sonra da sağlık sektöründe harcama yapıldı. Akaryakıtı en çok kullanan iller sırasıyla Kayseri, Malatya ve Tokat olurken, sağlık sektöründe en çok TESK Kart kullanan iller sırasıyla Trabzon, Samsun ve Tokat oldu” şeklinde konuştu.