Türkiye’ye gelerek Vize Muafiyeti konusunda 31 Mayıs 2018 Perşembe günü teknik değerlendirmede bulunacak AB Heyetinin ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “4 yıldır verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. 16 Aralık 2013’de imzalanan Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Zaptı ve Geri Kabul Anlaşmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen, vatandaşlarımıza halen vize serbestisi verilmesi yönünde bir gelişme yaşanmadı. Türkiye 72 kriterden 65’ini karşıladı. Karşılanması en kolay kriter olan AB uyumlu pasaportlar sorununun ise yapılan uyum çalışmaları ile yakında ortadan kalkmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Üyelik sürecinde vize konusu büyük önem taşıyor”

Vize serbestisinin AB’ye üyelik sürecinde de büyük önem taşıdığını vurgulayan Palandöken, “AB ve Türkiye için asli konu katılım sürecidir. Bu süreç bizler için önemlidir. Türkiye ve Avrupa Birliği’ne iki toplum arasında bir uzlaşma olabilmesi ve katılım sürecini sahiplenebilmeleri için sivil toplum diyaloğu çok önemlidir. Ayrıca vize serbestisi Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini kolaylaştırma ve her iki taraf arasında güven oluşturma konusunda önemli kol oynayacaktır. Hem Türk hükümetinden hem de Avrupa Komisyonu’ndan vize serbestisi yol haritasını uygulama ve izleme konusunda tam bir işbirliği içinde çalışmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye göçmenler konusunda önemli adımlar attı”

Karşılıklı olarak adımlar atılmaz ise hiçbir sorunun çözülmesine imkan olmadığını ifade eden Palandöken, “Ülkemiz, Avrupa ülkelerinin kabusu haline gelen yasadışı göçmenler konusunda önemli adımlar attı. Şimdi AB, Avrupa’ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize zorunluluğunu ortadan kaldıracak ve vizesiz seyahatin önünü açacak adımları atmalıdır. Ancak karşılıklı adımlar atarak ve diyalog ile her sorunun üstesinden gelmek mümkündür. 1996’da Gümrük Birliği süreci ile başlayan ve halen devam eden vize sorununun çözümü önemlidir. Çünkü halen Türk sanayicisi ile esnaf ve sanatkarların, ürettiği mallar Avrupa Ülkelerine serbest bir şekilde giderken, malı satan ve üreten vize alamadığı sürece gidemiyor. Oysa vize serbestisi ile sürecin kısalması Türk sanayisinin önünü açacak ve ticaret hızla artacaktır. En önemlisi böylece Avrupa da daha çok Türk vatandaşından ve girişimciden istifa edecektir” diye konuştu.