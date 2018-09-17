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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Yeni eğitim öğretim yılı ülkemize hayırlı olsun”

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu dönemde aileler ve öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz kadar özverili şekilde davranmalı” dedi.


Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ilgili yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “2018-2019 yeni eğitim - öğretim yılı bugün itibariyle başladı. Milyonlarca öğrencimiz tatili bitirdi ve heyecanla sınıflarına girdi. Bu dönemde aileler ve öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz kadar özverili şekilde davranmalı. Yeni eğitim öğretim yılının tüm ülkemize, öğrenci öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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