TESK Genel Başkanı Palandöken'den AVM servislerine ilişkin açıklama

Ücretsiz AVM servislerinin dolmuş, halk otobüsü ve taksici esnafına büyük darbe vurduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "AVM yönetimlerinin bu taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmaları gerek. Personeli taşımak için ruhsat alıp müşterilere hizmet eden bu servisler amaç dışı kullanılıyor” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM'lerin ücretsiz servislerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ücretsiz AVM servislerinin dolmuş, halk otobüsü ve taksici esnafına büyük darbe vurduğunu belirten Başkan Palandöken, "AVM yönetimlerinin bu taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmaları gerek. Personeli taşımak için ruhsat alıp müşterilere hizmet eden bu servisler amaç dışı kullanılıyor. Üstelik AVM'lerin birçoğu, taşımacılık faaliyeti yaptıkları güzergâhlar ile saatleri internet siteleri üzerinden açıkça ilan ediyor. Taşımacı esnafımız üzerindeki bu haksız rekabete bir an önce dur denmeli" diye konuştu.

Periyodik aralıklarla hareket eden AVM servislerinin taşımacı esnafına adeta rakip olarak çalıştıklarını ve taşımacı esnafını zora soktuğunu söyleyen Palandöken, “AVM'ler ücretsiz servislerle yalnızca personeli taşıma hakkına sahipken sırf müşteri çekmek için bu hizmeti vatandaşlara da veriyorlar. Üstelik bu servislerin sayısı ve ulaşım ağı günden güne genişliyor. Ancak bu adil bir uygulama değil. Çünkü Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre bir hizmet ücretsiz dahi verilse o hizmetin emsal değeri üzerinden bir ücret alınmış gibi vergisinin hesaplanıp devlete ödenmesi gerekir. Yani, AVM yönetimleri, taşımacılık faaliyetlerinden dolayı vergi mükellefi olmalı. Ancak kimse bunu denetlemiyor. AVM'lerin birçoğu bu haksız uygulamayı internet siteleri üzerinden açıkça ilan ediyor. Öte yandan Ulaştırma Mevzuatına göre AVM servislerinin tarifeli taşımacılık yapmaları nedeniyle ruhsat almaları da zorunlu” şeklinde konuştu.

“Dolmuşçu, otobüsçü ve taksici esnafına büyük zarar veriyor”

Vatandaşların mahallelerinden AVM'lere ve büyük marketlere ücretsiz servislerle taşınmasına karşı olduklarını belirten Palandöken, “Büyük şehirlerdeki tüm AVM'lerin, büyük süpermarketlerin ve sosyete pazarlarının müşteri çekmek için kullandığı ücretsiz servis hizmetleri dolmuşçu, halk otobüsçü ve taksici esnafına büyük zarar veriyor. İnsanlar AVM'ye gitmese bile bu ücretsiz servisleri ulaşım aracı olarak kullanmayı alışkanlık haline getiriyor. Kaçak olarak faaliyet gösteren bu servisler acilen kaldırılmalı. AVM servisleri hiçbir denetime tabi tutulmuyor. Bu sorunu daha önce de gündeme getirmiştik. Bazı düzenlemeler yapıldı ancak AVM'ler haksız taşımacılık faaliyetlerine devam ediyor. Bu haksızlığın bir an evvel önlenmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.