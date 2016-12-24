Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sayıları hızla artan AVM’lerin açılış ve kapanış saatlerine kural konulmaması sebebiyle küçük esnafın ayakta kalmakta zorlandığını belirterek, "AVM’lerin çalışma saatlerine belirleyici bir kısıtlama getirilirse, vatandaş esnafın varlığının farkına varacak ve perakende sektöründe düzen sağlanabilecektir" dedi.

Türkiye’de AVM’lerin illere göre açılış ve kapanış saatlerinde farklılıklar gösterdiğine ve özel günlerde bazı alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini esnettiklerine vurgu yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, "AB Küçük İşletmeler Yasasında ‘önce küçük olanı düşün’ maddesi yer aldığından birçok ülkede küçük esnafın desteklenmesi için AVM’ler pazar günleri kapalı. Sözgelimi, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Norveç gibi ülkelerde AVM’ler pazar günleri tamamen kapalı. Sadece Bulgaristan’da AVM’ler pazar günleri saat 10.00-14.00 arasında açık. Diğer ülkelerin tamamında küçük esnafın korunması ve ayakta kalabilmesi için AVM’lerin tamamı pazar günü kapalı. Çalışma saatlerinde ise bize göre sınırlandırma getirilmiştir. Alışveriş merkezlerinin özel günlerde kapanması ya da haftalık maksimum çalışma saati belirleyerek kısıtlama getirilmesi şeklinde bir düzen kurulmuş. Ülkemizde alışveriş merkezlerinin yoğun çalışma saatlerinin serbest bırakılması küçük esnafın kazancını olumsuz etkileyerek, vatandaşın esnaftan değil AVM’lerden alışveriş yapmasına zemin hazırlıyor" dedi.



"Esnaf kepenk indirmeye zorlanmış oluyor"

Her geçen gün sayıları artan alışveriş merkezlerinin esnafın rekabet gücünü zayıflattığını dile getiren Palandöken, "Şuan İstanbul ve Ankara ağırlıklı olarak 2016 sonu itibariyle 370’e ulaşan ve her geçen gün artan alışveriş merkezi sayısının yeni açılacak olanlar ile birlikte 2017 yılında 420’ye ulaşması bekleniyor. Resmi tatil günleri ve hafta sonu için AVM’lerin çalışma saatlerine belirleyici bir kısıtlama getirilirse, vatandaş esnafın varlığının farkına varacak ve perakende sektöründe düzen sağlanabilecektir. Sayıca artan alışveriş merkezleri esnafın mesleğini elinden alan, ekmek kapısını kapatan yatırımlardır. Alışveriş merkezlerinde dükkan kiralamaya bütçesi yetmeyen esnaf bir süre sonra kepenk indirmeye bu şekilde zorlanmış oluyor. 1 AVM’nin açılması demek 67 mesleğin o semtte yok olması anlamına gelmekte ve 67 mesleği yapan kişi patronken bir anda işçi konumuna düşmektedir" ifadelerini kaydetti.