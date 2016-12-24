Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 11:29

TESK Genel Başkanı Palandöken’den AVM’lerin çalışma saatlerine ilişkin açıklama

TESK Genel Başkanı Palandöken’den AVM’lerin çalışma saatlerine ilişkin açıklama

24 Aralık 2016 11:29

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sayıları hızla artan AVM’lerin açılış ve kapanış saatlerine kural konulmaması sebebiyle küçük esnafın ayakta kalmakta zorlandığını belirterek, "AVM’lerin çalışma saatlerine belirleyici bir kısıtlama getirilirse, vatandaş esnafın varlığının farkına varacak ve perakende sektöründe düzen sağlanabilecektir" dedi.
Türkiye’de AVM’lerin illere göre açılış ve kapanış saatlerinde farklılıklar gösterdiğine ve özel günlerde bazı alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini esnettiklerine vurgu yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, "AB Küçük İşletmeler Yasasında ‘önce küçük olanı düşün’ maddesi yer aldığından birçok ülkede küçük esnafın desteklenmesi için AVM’ler pazar günleri kapalı. Sözgelimi, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Norveç gibi ülkelerde AVM’ler pazar günleri tamamen kapalı. Sadece Bulgaristan’da AVM’ler pazar günleri saat 10.00-14.00 arasında açık. Diğer ülkelerin tamamında küçük esnafın korunması ve ayakta kalabilmesi için AVM’lerin tamamı pazar günü kapalı. Çalışma saatlerinde ise bize göre sınırlandırma getirilmiştir. Alışveriş merkezlerinin özel günlerde kapanması ya da haftalık maksimum çalışma saati belirleyerek kısıtlama getirilmesi şeklinde bir düzen kurulmuş. Ülkemizde alışveriş merkezlerinin yoğun çalışma saatlerinin serbest bırakılması küçük esnafın kazancını olumsuz etkileyerek, vatandaşın esnaftan değil AVM’lerden alışveriş yapmasına zemin hazırlıyor" dedi.

"Esnaf kepenk indirmeye zorlanmış oluyor"
Her geçen gün sayıları artan alışveriş merkezlerinin esnafın rekabet gücünü zayıflattığını dile getiren Palandöken, "Şuan İstanbul ve Ankara ağırlıklı olarak 2016 sonu itibariyle 370’e ulaşan ve her geçen gün artan alışveriş merkezi sayısının yeni açılacak olanlar ile birlikte 2017 yılında 420’ye ulaşması bekleniyor. Resmi tatil günleri ve hafta sonu için AVM’lerin çalışma saatlerine belirleyici bir kısıtlama getirilirse, vatandaş esnafın varlığının farkına varacak ve perakende sektöründe düzen sağlanabilecektir. Sayıca artan alışveriş merkezleri esnafın mesleğini elinden alan, ekmek kapısını kapatan yatırımlardır. Alışveriş merkezlerinde dükkan kiralamaya bütçesi yetmeyen esnaf bir süre sonra kepenk indirmeye bu şekilde zorlanmış oluyor. 1 AVM’nin açılması demek 67 mesleğin o semtte yok olması anlamına gelmekte ve 67 mesleği yapan kişi patronken bir anda işçi konumuna düşmektedir" ifadelerini kaydetti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
2
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    0°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    -1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç