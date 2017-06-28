TESK Genel Başkanı Palandöken’den iş sağlığı ve güvenliği uyarısı

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 1 Temmuz’dan itibaren iş güvenliği uzmanı denetimlerinin başlayacağını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlar ile yanlarında çalışanların iş kazaları, meslek hastalıkları ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için iş sağlığı ve güvenliği konusunda önlem almaları gerekiyor. İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü 1 Temmuz 2017’den itibaren yürürlüğe girecek. İş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirler bir maliyet olarak görülmemeli. Çünkü maddi kayıplar telafi edilse de kaybedilen yaşamların telafisi mümkün olmamaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımız iş yerinde risk değerlendirmesi yapmalı, acil durum planı hazırlamalı veya bu hizmetleri ilgili yerlerden temin etmelidir. Yangınla mücadele ve ilk yardım konularında önlem almalıdır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmalı ve belirlenen süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmelidir. Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalarını sağlamalıdır. Çalışanlarının iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutmalıdır” dedi.

Palandöken, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri sahiplerini bilgilendirerek, "1 Temmuz’dan itibaren iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunlu hale gelecek. Bu tarihten itibaren denetimler de başlayacak. Bununla birlikte 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri gerekli sertifikaya sahip olmaları halinde (işe giriş ve periyodik muayeneler hariç) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecek. İş sağlığı ve güvenliği, iş yerinin daha huzurlu, çalışanların daha mutlu ve işletmelerin daha verimli olabilmesi için bir gerekliliktir. İlerleyen günlerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün daha da yaygınlaşmasını umuyor, esnaf ve sanatkarlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş yeri ortamında kazasız günler diliyorum" ifadelerini kullandı.