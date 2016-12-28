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28 Aralık 2016 11:52

TESK Genel Başkanı Palandöken’den sahte ve kaçak içki uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken’den sahte ve kaçak içki uyarısı

28 Aralık 2016 11:52

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zabıta ve emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda piyasaya sürülmeye hazır binlerce şişe alkol ele geçirildi. Buna karşı bir de piyasaya sürülmüş olan sahte içkiler var. Kaçak ve sahte ürünler hem sağlığı bozuyor hem de ölüme yol açıyor. Bu yılbaşında yerli ürünleri tercih edin" dedi.
Yılbaşı kutlamalarına sayılı günler kala yapılan denetimlerde zabıta ve emniyet güçlerinin çok sayıda sahte ve kaçak alkol ele geçirdiğine dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları uyardı. Özellikle yılbaşında bilinen güvenilir yerden alışveriş yapılması gerektiğini belirten Palandöken, "Vatandaşlarımız, yılbaşına sayılı günler sebebiyle alacakları alkollü içkilere ve diğer ürünlere oldukça dikkat etmeli. Çünkü zabıta ve emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlar piyasaya sürülmeye hazır binlerce şişe alkol ele geçirildi. Buna karşı bir de piyasaya sürülmüş olan sahte içkiler var. Yeni yılda alkol alacak olan vatandaşlarımız kaçak olarak değil sağlıklı koşullarda hazırlanarak satışa sunulan alkollü içecekleri tercih etmeli. Bunun için mutlaka bilinen ve güvenilir yerlerden alışverişler yapılmalı" ifadelerini kaydetti.

"Haksız rekabete yol açıyor"
Kaçak içki, merdiven altı üretim şekerleme, kalitesiz tekstil ürünleriyle hazırlanan, süslü, göz alıcı, yabancı menşeili paketlerin içerisindeki ürüne mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Süslü paketlerin dışı sizi, içi hediyeyi verdiğiniz arkadaşınızı yakar. Her zaman olduğu gibi yılbaşında da alış verişlerinizi ehil eller tarafından üretilerek satışa sunulan, gerçek esnaflardan yerli ürünlerden yapılması sağlık ve ülke ekonomisi açısından çok önemlidir. Alkollü içki ve sigaraların Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) belgeli, bandrollü olması gerekmektedir. Çikolata, şekerleme, kuruyemiş gibi gıda maddelerinin bayat; gömlek, kravat benzeri tekstil nitelikli eşyaların da sahte olup olmadığına bakılmalıdır. Sahte içki ve bayat gıdaların geçmişte çok sayıda insanın ölümüne ya da sakat kalmasına yol açtığı unutulmamalı. Ayrıca merdiven altı üretim ve satışın, vergisini düzenli ödeyerek ekonomiye katkı sağlayan gerçek esnafların mağduriyetine, haksız rekabete yol açtığı da dikkate alınmalıdır. En önemlisi bu yıl eşiniz ve dostunuzun yanı sıra ülke ekonomisini düşünerek yerli üretime yönelik ürün ve hediyeleri tercih edin" açıklamasında bulundu.

"Kaçak içkiden onlarca kişi öldü"
Kaçak ya da sahte içki ile gerek kolluk kuvvetleri gerekse belediye zabıta ekipleri mücadelelerini sürdürürken 2016 yılı başında alkollü içkiler nedeniyle onlarca kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Palandöken, "Yeni yıla sayılı günler kala yine kaçak ve sahte içki üreticileri iş başında. Kolluk kuvvetleri bu fırsatçılara göz açtırmamaya çalışırken halkımız da alışverişlerinde dikkatli olmalıdır. Bu tür kaçak üreticiler hem vergi kaybına hem de vatandaşlarımızın canlarını kaybetmesine sebep oluyorlar" dedi.



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