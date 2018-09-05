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05 Eylül 2018 10:41

TESK Genel Başkanı Palandöken’den “Türk malı” açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonomik olarak inişli çıkışlı bir dönemden geçtiğimiz şu sıralarda yerli ürün kullanmanın önemini her zamankinden daha çok vurguluyoruz” dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken’den “Türk malı” açıklaması

05 Eylül 2018 10:41


TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada yerli ürünlerin satışını artırmak için raflarda açıkça “Türk malı” yazması veya Türk malı olduğuna ilişkin bir işaret konulması gerektiğini belirterek, “Ekonomik olarak inişli çıkışlı bir dönemden geçtiğimiz şu sıralarda yerli ürün kullanmanın önemini her zamankinden daha çok vurguluyoruz. Raflarda, tezgâhlarda, reyonlarda yüzde yüz Türk malı olan ürünler açıkça okunur şekilde belirtilerek, halkımız yerli ürünlere yönlendirilerek hem satışlar artırılmalı hem de paramız yurt içinde kalmalı. Çünkü dünyaca ünlü birçok marka ürünün ülkemizde üretildiği de iyi bilinmeli ki halkımız gerçeği öğrensin” dedi.


Yüzde yüz yerli olan her ürünün belirtilmesinin satışları artırarak ekonomiye katkı sağlayacağını vurgulayan Palandöken, “Yerli üretimin, yerli ve milli olmanın, yerli ürün kullanmanın önemi bu dönemde had safhada. Öyle ki kendi üreticimiz, kendi markamız kazandıkça ülke ekonomimiz kazanacak. Bunun için yerli ürünlerin üzerinde her vatandaşın alışveriş yaparken okuyup görebileceği şekilde belirtilmesi lazım. Örneğin bir gömlek, deterjan, telefon, çikolata, ayakkabı gibi her üründe bu geçerli olabilir. Üründe ‘TM’ yazısı olsa da boyutu küçük olduğu için herkes tarafından okunup fark edilemiyor” ifadesini kullandı.


Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Hangi ürün yüzde yüz yerli, hangi ürünün yüzde 50’si yerli bunu bilerek alışveriş yapmak, yerli ürünlerimizin cazibesini de artıracaktır. Milli tasarruf yapmamız gereken dönemlerde bunun önemi büyüktür. Çok bilinen dünyada ünlü birçok marka ile aynı kalitede gıda ya da tekstil ürünü üretebilen birçok markamız var. Vatandaşımız bunun da bilincine vararak ürünler arasında kıyaslama da yapabilir. Ekonomimizin kısa sürede bu dalgalanmalardan kurtulması için yerli ürüne teşvik artırılmalı.”




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