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29 Haziran 2017 11:57

TESK Genel Başkanı Palandöken’den yapılandırma uyarısı

Esnaf ve sanatkarların borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Başvurular 30 Haziran’da, ilk taksit ödemeleri 31 Temmuz’da bitecek.

TESK Genel Başkanı Palandöken’den yapılandırma uyarısı

29 Haziran 2017 11:57

Daha önce yapılandırma başvurusunda bulunmayan esnaf bu fırsatı iyi değerlendirmeli” dedi.


Kanundan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların borçlarını yapılandırmaları için 30 Haziran’ın son gün olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu tarihi bir fırsattır. Her esnaf ve sanatkar 30 Haziran’ı milat kabul etmeli ve bu tarihi kaçırmadan yapılandırmasını mutlaka yapmalıdır. Çünkü bir daha böyle bir yapılandırma yok ve olmayacak. Bu fırsatı kaçırmanın yeni bir telafisi yoktur. Bu borç yapılandırma kanunundan sadece vergi borcu olanlar değil, vergi ve sosyal güvenlik primleri başta olmak üzere kanun kapsamına giren tüm borçlar için taksit ötelemesi getirmektedir. Tüm vergi ve prim borçları yanında esnafın odalarına olan aidat borçları için de kolaylık sağlanıyor” diye konuştu.


Palandöken, yapılandırmada kolaylık sağlanmasının esnaf için çok büyük önemi olduğunun altını çizerek, “Devlete vergi ve prim borcu olan esnaf için ticari hayat adeta duruyor. Birikmiş borcu olanlar ne kredi çekebiliyor ne de işini düzgün yürütebiliyor. Bu yapılandırma ile hem esnafın hem de ülke ekonomisinde çarkların daha hızlı dönmesine sebep olacaktır” ifadelerini kullandı.


Söz konusu başvuruların son tarihinin 30 Haziran olduğuna değinen Palandöken, "İlk taksit ödemeleri 31 Temmuz’da bitecek. Daha önce yapılandırma başvurusunda bulunmayan esnaf bu fırsatı iyi değerlendirmeli" mesajını verdi.




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