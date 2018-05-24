Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 10:47

TESK’den birliklere yapılandırma uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 81 ilde TESK’e bağlı 82 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyelerinin aidat borçlarını yeniden yapılandırması için yeni imkan getirildiğini belirtti.

TESK’den birliklere yapılandırma uyarısı

24 Mayıs 2018 10:47


Yaptığı yazılı açıklamada konuyla ilgili olarak 82 birlik aracılığıyla tüm üyelerin uyarıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palanodöken, “Konfederasyon olarak ülke genelinde 82 birliğimize genelge göndererek üyelerin ödenmemiş borçlarının yeniden yapılandırılması için imkan sağlandı. Bu imkanda genelge ile ülke genelinde birlik ve federasyonlarımız aracılığı ile tüm üyelerimize duyuruldu. Odalarımıza bağlı üyelerimiz geçmiş dönemlere ait ve munzam aidat borçlarına gecikme cezası olmaksızın 31 Temmuz’a kadar üyelerimizin bağlı oldukları odalarına başvurarak yeniden yapılandırabilecekler. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen tüm üyelerimiz bu fırsatı kaçırmamalı. Yeniden yapılandırma, aidat borçlarını ödeyemeyen esnafımız için kaçırılmayacak bir fırsat. Bu fırsatı tüm üyelerimiz zaman kaybetmeden değerlendirmelidir” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç