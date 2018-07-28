Teslim olan teröristler terör örgütünün iç yüzünü ortaya döktü

Ü. (25) ve B.D. (17) geçtiğimiz hafta jandarmaya teslim oldu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında işlemleri süren teröristler, terör örgütünün korkutucu iç yüzünü ve güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucu örgüt içerisinde yaşanan paniği anlattı.

İHA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, teslim olan teröristlerden A.Ü, 2014’te üniversite öğrencisiyken kendisine yapılan propagandadan etkilenerek terör örgütüne katıldığını, örgütün anlatıldığı gibi olmadığını görmesi üzerine daha önce kaçmaya çalıştığını ancak terör örgütü tarafından yakalanınca 6 ay hücre cezası aldığını söyledi.

Örgüt içinde teslim olunması durumunda güvenlik güçlerince kendilerine işkence yapılacağı ve kötü muamelede bulunulacağı şeklinde propaganda yapıldığını vurgulayan A.Ü, teslim olduktan sonra aksine güvenlik görevlilerin kendilerine şefkatli ve merhametli davrandıklarını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından örgütte büyük bir panik havasının hakim olduğuna dikkati çeken A.Ü, örgüt içinde teslim olmaları engellemek için büyük baskı yapıldığını belirtti.

B.D. ise, yaklaşık 4 yıldır terör örgütü içinde olduğunu kaydederek, örgütün içine katılmadan önce kendisine anlatılanların aksine terör örgütünün ’özgürlük’ ile alakasının olmadığını, örgütte baskı, zorlama ve şiddet olduğunu, gerçek özgürlüğü ise teslim olduklarında hissettiğini anlattı.

Örgüt yöneticilerinin, teslim olanlara kötü muamele yapıldığına ilişkin söylemlerde bulunduğunu, buna inanan bazı teröristlerin ise teslim olmaktan çekindiğini ifade eden B.D, şunları söyledi:

"Benim gibi dağa çıkan çok sayıda genç, teslim olmayı arzuluyor. Fakat yapılan baskılar yüzünden cesaret edilemiyor. Örgütünün üst kademesi hayatını dilediği gibi yaşıyor. Alt kademe ise savaştırılıyor. Teslim olduktan sonra gerçekten bize çok samimi bir şekilde davrandılar. Çok etkilendim. Böyle beklemiyordum. Yeni bir yaşam veriyorlar. Kaldığın yerden her şeye devam ediyorsun. Örgüte katıldığım için çok pişmanım, teslim olduğum için çok şanslıyım. Hiç bir tereddüt yaşamadan imkan bulduğunuz an güvenlik güçlerine teslim olun."