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09 Eylül 2017 19:01

TFF 1. Lig

TFF 1.

TFF 1. Lig

09 Eylül 2017 19:01

Lig’in 4. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Erkan Engin xx, Ahmet Şimşek xx, Mehmet Kağan Bingül xx


MKE Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Yusuf xx, Gençer xx, Nduka xxx (Enes dk. 83 ?), Kenan x (Abdülkadir dk. 62 x), Putsila xx, Arif x (Doka dk. 74 x), Ferhat xx, Umut xx, İlhan x


Yedekler: Altay, Szukala, Alihan, Sedat, Cheikhou Dieng, Mahmut, Mehmet


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Balıkesirspor Baltok: Atilla xx, Cüneyt xx, Okan xxx, Oğuz xx, Glumac xx, Bülent xx, Nizamettin xxx, Mehmet x (Sedat dk. 65 xx), Foxi xxx, Abdulkadir xx (Cumali dk 77 x), Burak x (Mahatma Otoo dk. 58 xx)


Yedekler: Vukovic, Oğuzhan, Uğur, Doğa, Muhammed Ali, Furkan


Teknik Direktör: Can Cangök


Goller: Umut (dk. 58) (Ankaragücü), Mahatma Otoo (dk. 71), Sedat (dk. 87) (Balıkesirspor Baltok)


Sarı Kartlar: Arif, İlhan (MKE Ankaragücü)




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