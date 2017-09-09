TFF 1. Lig

Lig’in 4. haftasında Balıkesirspor Baltok, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Erkan Engin xx, Ahmet Şimşek xx, Mehmet Kağan Bingül xx
MKE Ankaragücü: Korcan xx, Erdem xx, Yusuf xx, Gençer xx, Nduka xxx (Enes dk. 83 ?), Kenan x (Abdülkadir dk. 62 x), Putsila xx, Arif x (Doka dk. 74 x), Ferhat xx, Umut xx, İlhan x
Yedekler: Altay, Szukala, Alihan, Sedat, Cheikhou Dieng, Mahmut, Mehmet
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Balıkesirspor Baltok: Atilla xx, Cüneyt xx, Okan xxx, Oğuz xx, Glumac xx, Bülent xx, Nizamettin xxx, Mehmet x (Sedat dk. 65 xx), Foxi xxx, Abdulkadir xx (Cumali dk 77 x), Burak x (Mahatma Otoo dk. 58 xx)
Yedekler: Vukovic, Oğuzhan, Uğur, Doğa, Muhammed Ali, Furkan
Teknik Direktör: Can Cangök
Goller: Umut (dk. 58) (Ankaragücü), Mahatma Otoo (dk. 71), Sedat (dk. 87) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: Arif, İlhan (MKE Ankaragücü)