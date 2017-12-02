TFF 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Ümraniyespor: 1

Lig 14. hafta müsabakasında, MKE Ankaragücü sahasında lider Ümraniyespor’u konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 2-1 galip ayrılarak liderlik koltuğuna oturdu.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Drole’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vasiloginnis’in vuruşunda kaleci Korcan sağına yatarak topu kontrol etti.

20. dakikada Rangelov’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen yükselen Drole’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

33. dakikada Kenan’ın sağ kanattan ortasında topa savunmadan sekerek Putsila’nın önünde kaldı. Putsila’nın gelişine vurduğu şutta top kaleci Burak’ta kaldı.

34. dakikada Erdem’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Gençer’in kafa vuruşu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.

48. dakikada Kenan’ın şutunda top Ümraniyespor savunmasında Appindangoye’ye çarparak ağlara gitti. 1-1

58. dakikada Ümraniyespor savunmasının hatasını iyi değerlendiren Putsila topu kaparak pasını Kenan’a aktardı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-1

70. dakikada Cleyton’un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Drole’nin şutu direğin dibinden dışarı çıktı.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Hakan Yemişken xx, Mustafa Savranlar xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Erdem Özgenç xxx, Sedat Ağçay xxx, Alihan Kubalas xx, Kenan Özer xxx, Kehinde xx, Mehmet Sak xx (Ferhat Kiraz dk. 81 ?), Putsila xxx (Yusuf Abdioğlu dk. 84 ?), Arif Morkaya xx, Gençer Cansev xxx, Da Sliva xxx (İlhan Parlak dk. 75 x)

Yedekler: Altay Bayındır, Abdülkadir Kayalı, Dieng, Mahmut Akan, Enes Kubat, Szukala, Mert Aydeniz,

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Ondele Appindangoye xx, Timur Temeltaş xx, Vasilogiannis xx (Serdar Özbayraktar dk. 82 ?), Bulut Kaya xx (Cleyton dk. 61 x), Rangelov xx (Emircan Altıntaş dk. 53 x), İbrahim Akdağ xx, Seyfettin Sedef xx, Oğuz Ceylan xx, Merthan Açıl xx, Droje xx

Yedekler: Metin Erol, Mustafa Çakır, Bahadır Taşdelen, Samet Asatekin, Mücahit Albayrak, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Goller: Appindangoye (dk. 48 k.k.), Kenan Özer (dk. 58) (MKE Ankaragücü), Drole (dk. 20) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Kenan Özer, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Gençer Cansev, Kehinde, Sedat Ağçay, Korcan Çelikay (MKE Ankaragücü), Seyfettin Sedef, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Appindangoye (Ümraniyespor)