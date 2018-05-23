TFF 3. Lig Play-Off Finali: Tarsus İdmanyurdu: 1 - Kızılcabölükspor: 0

Lig Play-Off final karşılaşmasında Tarsus İdmanyurdu, Kızılcabölükspor’u 1-0 yenerek TFF 2. Lig’e yükseldi.
Lig Play-Off final mücadelesinde Tarsus İdmanyurdu, Kızılcabölükspor’u 1-0 mağlup ederek gelecek sezon TFF 2. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Kısal xx
Tarsus İdmanyurdu: Barış Türkmen xx, Serkan Küçük xx, Abdurrahman Canlı x, Yasin Elmas xx, Ferhat Duman xx, Ergun Cengiz xx, Muhammed Ali Kurt xx, Sefa Durmuş xx (Mert Özdestici dk. 87 ?), Yılmaz Can Taşkıran xx (Samet Eker dk. 64 x), Nurullah Kaya x (Alper Yener dk. 39 x), İbrahim Hırçın xx
Kızılcabölükspor: Cihan Şentürk xx, Kaan Dorak x, Anıl Yıldırım x (İlyas Ural dk. 60 x), Mustafa Altun xx, Ramazan Eraslan x, (Melih Vardar dk. 84 ?), Sedat Yahşi xx, Ali Helvacı xx, Tayfun Sabri Gümüşova ? (Serkan Özen dk. 6 xx), Gökhan Özer xx, Taygun Vurgun x, Mustafa Ethem Erboğa x
Sarı Kartlar: Yasin Yılmaz, Abdurrahman Canlı, Yılmaz Can Taşkıran, Ergun Cengiz, Muhammed Ali Kurt (Tarsus İdmanyurdu), Kaan Dorak, Mustafa Altun, Gökhan Özer (Kızılcabölükspor)
Gol: Ergun Cengiz (dk. 14) (Tarsus İdmanyurdu)