TFF Başkanı Demirören’den Bakan Kasapoğlu’na hayırlı olsun ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindekileri kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, TFF Başkanı Demirören ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kasapoğlu’na Gençlik ve Spor Bakanı olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Demirören ve beraberindeki heyet, Bakan Kasapoğlu’na, üzerinde Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı logosu ve sloganı bulunan A Milli Takım forması hediye etti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.