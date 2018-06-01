TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı sona erdi

Ağaoğlu, dövizdeki dalgalanmayla ilgili ise profesyonel kadro maliyetlerinde 15 milyon TL gibi bir artışın meydana geldiğini belirtirken, gelecek sezondan itibaren Süper Lig’de uygulanmaya başlayacak VAR sisteminin de adalet dağıtılacağını vurguladı.

Ankara’da düzenlenen Türkiye TFF Olağan Genel Kurulu sona erdi. 294 delegeden 185’inin imza vermesi sonucu çoğunluk sağlanmasıyla başlayan ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın divan başkanlığı yaptığı genel kurul yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, “Türkiye her yıl bir olimpiyat organizasyonu yapabilecek güce sahip. 2020 Olimpiyatları bizim hakkımızdı. Bu organizasyonun aynı yere verilmesi doğru değil. Bu organizasyonun dünyada dolaşması lazım. EURO 2024’ün kesinlikle Türkiye’de yapılması lazım. Artık yeter. Biz tesis olarak hazırız” ifadelerini kullandı.

“VAR Sistemi adalet dağıtacak”

Önümüzdeki sezondan itibaren Spor Toto Süper Lig’de uygulanmaya başlayacak VAR sisteminin adalet dağıtacağını kaydeden Ağaoğlu, “Her şüphe duyulan veya tartışmalı pozisyonda gözümüzü Video Hakem Sistemi (VAR) sitemine çevirirsek bu maçlar bitmez. Bu sınırlı sayıda pozisyonlarda uygulanmalı. Hatta ceza sahası içerisindeki pozisyonlar haricindeki pozisyonlarda bana göre VAR’a başvurulmasına gerek yok” şeklinde konuştu.

“Son bir ay içerisinde profesyonel kadro maliyetimizde 15 milyon TL artış meydana geldi”

Yabancı serbestliğinin getirdiği en büyük sıkıntılardan birisinin de çok sayıda yabancı oyuncunun ligde mücadele etmesi olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, “Doğal olarak yabancı transferlerin yabancı para birimi karşılığında sözleşme imzalamaları olmakta. Özellikle bu son dönemdeki dövizde gerçekleşen dalgalanma, kulüplerin bu anlamdaki maliyetini oldukça yukarılara taşıdı. Biz gelirleri Türk parası olup giderlerinin tamamına yakınının, Dolar veya Euro cinsinden olan bir endüstri haline geldik. Bu da ekonomik anlamda çok sıkıntılar yaşatıyor. Son bir ay içerisinde profesyonel kadro maliyetimizde 15 milyon Türk lirası bir artış meydana geldi. Zaten 1 milyar TL borç sınırına dayanmış bir kulüp düşünün, günlük kur farkı ve faiz gideri günlük 750 bin TL civarında yaşandı. Böyle bir gerçek var. Tabii federasyonun bu konu hakkında yapabileceği bir şey yok. Kulüplerin bu konuda önlemler alması lazım. Bizde bundan hareket ederek ciddi bir tüzük değişikliğine gidiyoruz. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve buranın para birimi Türk Lirası” diye konuştu.

“Futbolcularımızla ilgili herhangi bir kulübün düşüncesi varsa bizimle görüşmeleri lazım”

Burak Yılmaz konusunda resmi sitelerinden açıklama yaptıklarını söyleyen Başkan Ağaoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Hem Burak hem de diğer futbolcularımız Trabzonspor’un sözleşmeli futbolcularıdır. Futbolcularımız ile ilgili herhangi bir kulübün herhangi bir düşüncesi varsa öncelikle konuşmaları gereken yer; Trabzonspor Kulübü’dür. Biz sadece Burak’la değil diğer tüm futbolcularla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Maliyetler çok büyük ve bunları Trabzonspor’un karşılayabileceği maliyetler değil. Menajerlere, ’Eğer indirim yapmıyorsanız bize satmış olduğunuz fiyatlarda kendilerine kulüp bulun’ dedim.”