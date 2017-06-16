THK genç kanatları yurt dışına gönderiyor

18 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında İngiltere ve Almanya’ya gidecek olan altı öğrenci, THK Üniversitesi ile THK Müze ve Paraşüt Kulesi’ni ziyaret etti.

THK Genel Başkanı ve Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) Başkan Yardımcısı Kürşat Atılgan, yurt dışına gidecek öğrencileri kabul etti. Atılgan, "THK olarak kurulduğumuz günden beri Türk gençliğine havacılığı sevdirmek ve havacılığı Türk insanının işi yapmak üzere ciddi uğraş veriyoruz. Kurumumuzun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ’İstikbal göklerdedir’ diyerek açtığı Türkkuşu’nda yetişen gençler birer havacılık sevdalısı olarak milli hava gücümüz saflarında yerlerini alıyor” dedi.

“Öğrencilerimiz ciddi bir seçim sürecinden geçiyor”

Atılgan, "THK, tarihinin ve yüce Türk milletinin kendisine yüklediği bu büyük ve onurlu sorumluluğu yerine getirmek üzere yurt dışında pek çok kuruluşa üye olmuştur ve bu kuruluşların aktif ve prestijli üyesidir. Bu kuruluşlardan en büyüğü şüphesiz Uluslararası Hava Sporları Federasyonudur. THK, 1929’dan beri FAI’nin aktif üyesi ve bu sıfatıyla da Türkiye’nin Uluslararası Hava Sporları Federasyonudur. FAI bünyesinde ve FAI’ye dayalı olarak kurulan organizasyonlardan birisi de IACEA’dır. THK, 1953 yılından beri IACEA’nın aktif üyesidir ve yıllardır Türk gençlerini bu program çerçevesinde IACEA üyesi ülkelere 15 gün süreyle havacılık ve kültür gezisine göndermektedir. Aynı şekilde diğer ülkelerden gelen havacılık öğrencilerini de Türkiye’de misafir ederek, onlara Türkiye, Türk havacılığı ve THK’yı tanıma fırsatı oluşturulmaktadır. Her yıl artan sayıda öğrenciye bu fırsatı vermek üzere çalışmalarımız devam etmektedir. Tabii ki bu fırsatı elde eden öğrencilerimiz ciddi bir seçim sürecinden geçiyor. Öncelikle ülkemizi temsil edebilecek nitelikte havacılığa gönül vermiş, IACEA’nın resmi dil olarak kabul ettiği İngilizce’yi yeterli seviyede bilen ve en önemlisi genç kanat olarak THK faaliyetleri içinde aktif olarak yer alan zeki, çevik ve ahlaklı hava sporcusu genç kanatlar arasından seçim yapılıyor. Bu nedenle bu zor seçim sürecinden başarı ile geçmiş olan sizleri tebrik ediyor, iyi yolculuklar diliyorum’’ diye konuştu.

THK tarafından IACEA programı kapsamında yurt dışına gönderilecek THK Gölbaşı Şubesi’nden Sena Öztürk, THK Aydın Şubesi’nden Burak Kutluca, THK Antalya Şubesi’nden Melike Hamarat, THK Tekirdağ Şubesi’nden Berkay Nal, THK Karşıyaka Şubesi’nden Buse Sarıbay İngiltere’ye, THK Eskişehir Şubesi’nden Hamza Akdeniz ise Almanya’ya gidecek. Aynı ülkelerden aynı sayıda öğrenci ise 18 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında İstanbul, Eskişehir, İzmir ve Ankara’da havacılık ve kültür programı kapsamında misafir edilecek.