THK Genel Sekreteri Salim Kaya, havacılığa ilgili gençlere bu sporu tavsiye ederek, "Havacılık sporuna başlayan gençler vatanını milletini seven gençler olarak yetişiyor" dedi.

Ankara Gölbaşı’nda Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) ve Türk Hava Kurumu (THK) ile Yenimahalle Havacılık Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği "THK Rone Koen Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonası" gerçekleştirildi. 16 - 17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde F1B Lastik Motorlu Modeller ve F1H Tipi Planörler (A-1, Kırlangıç, Flamingo) kategorilerinde yarışlar yapıldı. Organizasyonun ikinci ve son gününde ise F1A Planörler (A2-Leylek) ve P-30 Tipi Modeller (Lastik Motorlu) sınıflarında yarışlar düzenlendi.

THK Genel Sekreteri Salim Kaya, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen şampiyonaya, model uçak eğitiminde dereceye giren, Türkiye’nin dört bir yanından 196 sporcunun katıldığını ve şampiyonada dereceye girenlerin Uluslararası Havacılık Federasyonu’na bildirilerek dünya klasmanda yer aldıklarını ifade etti. THK’nın Türkiye genelinde 430’a yakın şubesinin olduğunu dile getiren Kaya, "İnönü Havacılık Eğitim Merkezi, Selçuk, Karain ve Erzincan Havacılık Merkezlerinde başta model uçak olmak üzere havacılığın bütün branşlarında eğitimler veriliyor. Bu branşlarda dereceye girenler de Havacılık Federasyonunun kabul ettiği standartlarda eğitimlere alınıyor. Bu yarışmalarda da dereceye girenler Türkiye’de milli takımda yer alarak uluslararası yarışlara katılıyorlar. Model uçak eğitimini 7 yaşından sonra herkes alabiliyor" şeklinde konuştu.

Havacılık sporuna başlayan gençlerin vatanını milletini seven gençler olarak yetiştiğine dikkat çeken Kaya, "Sadece bir model uçak deyip geçmemek lazım, insanın zihnini açıyor, mantığını ve el becerisini geliştiriyor. Bugün silahlı kuvvetlerimizde pilot olan gençlerimize baktığımız zaman çekirdekten gelip havacılığın bütün branşlarını geçtiğini görüyoruz" dedi. Bu kapsamda ailelere de rol düştüğünü belirten Kaya, ailelerin çocuklarını gönlü rahat, aklında hiç soru işareti kalmadan eğitim merkezlerine gönderebilecekleri mesajını verdi ve "havacılığa başlayan hiçbir genç, kötü alışkanlıklara bulaşmaz" dedi.

"Gençlerimizin sokaktan kurtulmaları için spora yönelmelerini istiyoruz"

Şampiyonaya ev sahipliği yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ise geleneksel hale gelen bu etkinliği tespit edilecek daha kapsamlı bir arazide daha da genişleterek her yıl devam ettireceklerine değindi. Başkan Duruay, Türk Hava Kurumu’na bu etkinlik için Gölbaşı’nı seçmelerinden ötürü teşekkür ederek, "Biz gençlerimizin sokaktan kurtulmaları için spora yönelmelerini istiyoruz. Spora her türlü desteği veriyoruz ve gençlerimizi de bu tür etkinliklere davet ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Duruay ayrıca, Gölbaşı Belediyesi olarak bu sene 5 tane kültür merkezinin açılışını yapacaklarını, 2 tane yüzme havuzu ve Gölbaşı’nın en büyük parkını yapacaklarının müjdesini verdi.

Şampiyonada F1 A kategorisinde; Çetin Kargın birinci olurken, Yalçın Olgun, Ömer Gürer ve Nedim Savacı ise sırasıyla ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük ödülünü aldı. Türkiye’deki modelcilerin dostluk, arkadaşlık, yardımlaşma, dayanışma ve rekabet duygularını geliştirmek amacıyla, ayrıca Türk Model Uçak Milli Takımı aday kadrosunu belirlemek için düzenlenen şampiyonada, yarışmacılar 2 gün boyunca kıyasıya yarışmanın tadını çıkardı. Yarışlarda renkli görüntülerin yanı sıra, Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açıldı.