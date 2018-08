Büyükelçiler Konferansı Başkent Ankara’da üçüncü gününde devam ediyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı büyükelçilere hitabında, 29 Ekim’de büyük göçün başlayacağını ifade ederek, 31 Ekim saat 14.00’de İstanbul yeni havalimanından Ankara’ya ilk uçuşun yapılacağını belirtti. Aycı, "Dünyaca ünlü bir kuruluş, belgeselimizi çekiyor. Bu dünya havacılık tarihinin en büyük göçünün belgeselini yaptırıyoruz" dedi.

Büyükelçiler Konferansı Başkent Ankara’da üçüncü gününde devam ediyor. 12-17 Ağustos tarihlerinde Ankara ve Konya’da gerçekleştirilecek konferansa çeşitli üst düzey konuklar katıldı. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile bir araya geldi. Aycı’nın konferansa katılımından dolayı memnuniyetini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, THY’nin önemine değindi. THY’nin dünyada 302 havaalanına uçtuğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Sadece uçtuğu destinasyon sayısıyla değil, uçaklarımızla, hizmet kalitesiyle, yiyecek içecek kalitesiyle yani her anlamda bir dünya markası oldu. O nedenle her sene üst üste Avrupa’da en iyi havayolu seçiliyor, dünyada da şu anda ilk sıralarda yer alıyor. Tabi Dışişleri Bakanlığı olarak THY ile yakın işbirliği içinde çalışmamız her iki tarafında yararına. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak THY’yi önemli bir ortak görüyoruz kendinize ve THY’nin daha fazla destinasyona uçması için arkadaşlarımızla gerçekten yoğun çaba sarf ediyoruz. Tüm görüşmelerimizde gerek bizlerin gerekse Cumhurbaşkanımızın özellikle THY’nin taleplerini gündeme getiriyoruz. Yine THY’nin bazı ülke ya da şehirler arasında beşinci hava hakkının elde edilmesi için yine müzakereleri durmaksızın sürdürüyoruz. THY’nin bizim bu desteğimize belki o kadar ihtiyacı yok ama Dışişleri Bakanlığı olarak bizim de görevimiz. Yine elektronik vize konusunda THY ile işbirliğimiz var burada bir de ricamız olacak; elektronik vize İstanbul Havaalanındaki uygulama ile ilgili onu daha sonra gündeme getireceğiz. THY de bize çok destek veriyor yani Dışişleri Bakanlığına, yurt dışındaki misyonlarımıza her zaman pozitif ayrımcılık yapıyor. Diğer taraftan tabi arkadaşlarımız özellikle Türk kültürünün sanatının tüm dünyada tanıtılması için gayretler sarf ediyor. Bu sebeple arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum ama Türkiye’den giden sanatçılar olsun ve sergilediğimiz eserlerin tanıtımı olsun veya heyetlerin yine o ülkelere şehirlere taşınmasında THY’nin büyük desteğini görüyoruz. Yine teşhir edilecek malzemelerini ücretsiz olarak THY’nin taşıması bizlere büyük bir destektir. Bugün THY’nin sadece uçuş sayısının yanında yani 302 havaalanına uçmasını yanında bazı noktalara uçması özellikle stratejik. Örneğin Afrika’da 51 destinasyona sonra uçuyor THY’miz ama Mogadişu’yu dünyaya bağlayan tek havayoludur, THY’den başka global bir şirket yok Somali’ye uçan. Hatta birçok ülke büyükelçiliklerini havaalanlarındaki konteynerlerde yürütürken bizim de dünyadaki en büyük misyonumuz sanırım 80 bin metrekare üzerinde kurulan bir külliye şeklindeki misyonumuz bu Mogadişu’dadır. Tabi diğer bölgelerdeki ve diğer başkentlerdeki büyükelçiliklerimizi ve rezidanslarımızı büyütmek için Cumhurbaşkanımızın desteğiyle çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, THY’nin çok daha iyi noktalara geleceğine inandığını belirterek, THY’ye güvendiklerini ve işbirliğinin devam ettirileceğini kaydetti. Çavuşoğlu konuşmasının ardından Aycı’ya plaket takdim etti.

"Krizler çıktığında büyükelçilerimiz sayesinde yapılan lobiler takdire şayan"

THY olarak konferansa davet edilmenin büyük bir gurur olduğunu dile getiren Aycı ise, THY ailesi olarak göklerde bayrağı dalgalandırmak onurunu ve milli bayrak taşıyıcı olma onurunu ve görevini ifa ederken en büyük desteği Dışişleri Bakanlığından aldıklarını ifade etti. Uçuş noktası açtıkları her yerde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ettiklerinin altın çizen Aycı, "Ülkelerle ülkemiz arasında büyük bir birliktelik oluşturuyoruz. Kültürel birliktelik, aynı zamanda ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi aynı zamanda karşılıklı ziyaretlerle birlikte ülkelerin birbirini tanıması yakınlaşması, birlikte ekonomik faaliyetleri ticari faaliyetleri gerçekleştirmesi ve yakınlaşması mümkün oluyor. Ve bakıyoruz iş adamlarımız bir sabah uyandıklarında İstanbul’dan uçağa bindiklerinde kendi evlerinde hissedecekleri bir konforla dünyanın her yerine ulaşıp buralarda işlerini takip edebiliyorlar. Bu da ihracatımızda önemli bir katkı getiriyor, ekonomimizin büyümesine sektörler bazında önemli bir katkı getiriyor. Şüphesiz işbirliğimiz artarak devam edecek, gerek bizimle beraber e-vize konusunda gerekse vizelerin özellikle zorlandığı dönemlerde bulunan pratik çözümlerle uçaklarımızın dolmasının sağlanması hususunda gösterdiğiniz gayretle için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca uluslararası kuruluşlarda Türkiye’yi temsil eden değerli büyükelçilerime krizler çıktığında zorluklar çıktığında lobi yapılması gerektiğinde uluslararası kuruluşlarda, diğer kuruluşlarda olsun bizim adımıza lobi yapılması sayesinde THY’nin menfaatlerinin, Türk sivil havacılığının menfaatlerinin korunması açısından, Türk turizminin menfaatleri açısından atılan adımlar, yapılan lobiler burada takdire şayandır. Beşinci trafik hakkının alınması, yeni destinasyonlarda uçuş frekanslarının sağlanması, bu pazarlara girerken rakiplerin bu pazarları bize kapatmak veya daraltmakla ilgili yaptıkları backdoor diplomasiyi sizin çabalarınızla ve bakanım liderliğindeki çabalarla aşmaya gayret ediyoruz. Sayenizde verilen bu mücadeleler THY’nin buraya güvenle uçmasını sağlıyor ve birkaç frekans başladığımız her yerde günlüğe çıkıyoruz. Sonra bir anda pazar yapacağı hale geliyoruz önce bazı pazarlarda dar gövde ile başlıyoruz sonra geniş gövdeye kadar geçiyoruz ve daha sonra kargomuzu burada büyütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz dünyada ilk 3 olmak"

Şu anda dünyanın 8 büyük kargo şirketinden biri haline geldiklerini belirten Aycı, hedefin önce ilk 5 sonra ilk 3 olmak olduğunu vurguladı. Dünyada en çok noktaya uçan kargo şirketi olmayı da hedeflediklerini aktaran Aycı, "Madem yolcuda bir numarayız kargoda da bir numara olmamız lazım. İş adamlarımızın önünü açmamız lazım, Türk mal ve hizmetlerin dünyaya en hızlı şekilde ulaştırılması, dünyadan da ihtiyaç duyduğumuz şeylerin en hızlı ülkemize getirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Ortaklık anlaşması imzaladıkları Çin’deki ZTO ve Palio’nun dünyadaki global etegratörü olacaklarını ifade eden Aycı, global anlamda bütün gönderilerin geçiş adresi Çin’den sonra İstanbul olacağını söyledi. Aycı, 5 yılda 2 milyar dolarlık gelir hedeflediklerini belirterek, bunu aşmak için de daha fazla mücadele edeceklerini kaydetti. THY’nin hedeflerini anlatan Aycı, yıl sonu yolcu taşıma hedeflerini 75 milyon olarak yukarı yönlü revize ettiklerini bildirdi. Destinasyonları artırarak Türkiye’nin turizminin gelişmesine katkıda bulunduklarına dikkati çeken Aycı, Türkiye’ye hava yoluyla gelen turistin yüzde 76’sını kendilerinin taşıdığını ifade etti. Uçaklarının aynı zamanda sosyalleşme aracı olduğunu anlatan Aycı, THY’yi kullanan yolcuların hem Türk kültürünü hem de Türkiye’yi tanıdıklarını söyledi.

"Açık semaları tehdit eden uluslararası dönemdeyiz"

Açık semaları tehdit eden uluslararası bir dönemde olunduğuna dikkat çekerek, "Serbest ticaret bugün tehdit altında. Bugün ülkeler, siyasi hesaplaşmalarını, ticari savaşlarını, döviz ve para birimi savaşlarını diğer sektörlere yayarak, kotalar, tarife dışı engeller koyarak birbirlerini durdurmaya, birbirlerinin davranışlarını etkilemeye ve değiştirmeye çalışıyorlar. Eskiden bu davranışları değiştirme biçimi farklıydı. Diplomatik yollardan, diplomatik usullerle kendi yaşam tarzını, değerlerini diğer ülkelere benimseterek, çekim alanı haline gelerek, bu ülkeye duruşlarıyla kendilerini cazibe olarak diğer ülkelere sunarak onların davranışlarını kendilerine uygun hale getirmeye çalışırlardı. Bu diplomatik olarak şık bir dönemdi, dünya ticaret açısından, dünya siyaseti ve diplomasisi açısından böyleydi. Bugün böyle değil, bugün resmen karşılıklı korumacı tedbirleri sonuna kadar zorlayarak Dünya Ticaret Örgütü bir taraftan olmasına rağmen serbest ticaret ile ilgili küreselleşmenin son 30 yıldaki getirileriyle ilgili tüm nimetler yaşanmış ve paylaşılmış olmasına rağmen tam tersi bir dönemdeyiz. Böyle bir dönemde de Türk sivil havacılığının ve Türk Hava Yolları’nın başarısını sürdürmek, sürdürülebilir kılmak ve dünyadaki bu tip korumacı tedbirlerin ağına takılmadan görevimizi yerine getirmek, şirketimizi büyütmeyi devam ettirmek, yeni pazarlarda derinleştirmek ve yeni pazarlarda kalıcı adımlar atarak oranın pazar yapıcısı haline dönüşmek bizim için son derece kritiktir" mesajını verdi.

"Atatürk Havalimanındaki navigasyon uygulamasını dünyaya yaydık"

Aycı, yaptıkları ticari planları, sadece ticari planlar olarak yapıp dünya arenasına çıkarak tek başlarına başarılı olmanın mümkün olmadığını belirterek, Dışişleri Bakanlığının bilgi birikiminin çok faydalı olacağına inandıklarını söyledi. Kendilerini teknolojik olarak geliştirmeye devam ettiğini anlatan Aycı, yeni akıllı uygulamaları birer birer hayata geçirdiklerini ifade etti. Atatürk Havalimanı’ndaki navigasyon uygulamasını, dünyanın büyük havalimanlarında da yaymaya başladıklarını ifade eden Aycı, havalimanına gelen yolcuları karşılayan otomatik akıllı cihazlara ilişkin denklemleri oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Dünyanın en büyüğü olan İstanbul yeni havalimanına geçmeye hazırlandıklarını anımsatan Aycı, yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli, 6 pistle çalışacak muhteşem bir havalimanı, hizmete girer girmez kapasitenin zorlanacağını bildirdi. Aycı, 29 Ekim’de büyük göçün başlayacağını ifade ederek, İstanbul yeni havalimanından 31 Ekim saat 14.00’da İstanbul’dan Ankara’ya ilk uçuşun yapılacağını belirtti.

Taşınma dolayısıyla bazı zorlukların yaşanacağını dile getiren Aycı, fiziksel mekanı ezberlemek, hakim olmanın yanı sıra süreçlerin de değişeceğinin altını çizdi. Bu nedenlerle taşınma süresi ve sonrasında, yolcuların sabrına sığınacaklarına belirten Aycı, yolcuların havalimanına biraz daha erken gelmelerini isteyeceklerini kaydetti. Aycı, 29-30 Ekim’deki 45 saatlik taşınma sırasında İstanbulluların sabrına sağınacaklarına işaret ederek, DHMİ’nin yaptığı planlarla taşınmayı yapacaklarını söyledi. Bu büyük göçü, dünyanın izleyeceğini ifade eden Aycı, "Dünyaca ünlü bir kuruluş, belgeselimizi çekiyor. Bu dünya havacılık tarihinin en büyük göçünün belgeselini yaptırıyoruz" diye konuştu.