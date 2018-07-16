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16 Temmuz 2018 18:17

Ticaret Bakanı Pekcan, İTO heyetini kabul etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ticaret Bakanı Pekcan, İTO heyetini kabul etti

16 Temmuz 2018 18:17


Ticaret Bakanı Pekcan, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti eski adıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı binasında kabul etti. Bakan Pekcan, yaptığı konuşmada ihracatı artırmak ve ithalatı azaltmak için ara malı ithalatı yapılan ürünlerin Türkiye’de üretilmesi gerektiğini belirtti. İki büyük bakanlığın bir araya geldiğini kaydeden Bakan Pekcan, “Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri teveccüh için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinin çok başarılı olmasını diliyorum. İki kadın bakandan biri olarak da başarılı olmak zorunda olduğumuzu biliyorum” dedi.


Bakan Pekcan, teşvik ve destekler anlamında Bakanlık olarak ellerinden geleni sonuna kadar yapacaklarını ifade ederek, “Kapılarımız hepinize, önerilerinize ve sorunlarınıza açık olacak, ancak sorunları çözüm önerileri ile birlikte getirirseniz bizleri mutlu edersiniz. Memleketin kısıtlı kaynaklarını en az kullanarak sorunları nasıl çözebiliriz bunu düşünmeliyiz. Yeni ürünlere yönelmeliyiz. Yazılım ihracatının yatırım maliyeti sıfır. Bu yönde eğitimler verip öğrencilerimizi, girişimcilerimizi destek ve teşvik etmeliyiz. Onlar sendeledikleri zaman ellerinden tutup kaldıracak arkalarında odalar olduğunu görmeli ve hissetmeliler. Bu yönde biz her türlü işbirliğine hazırız” diye konuştu.


Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin önemine işaret eden Bakan Pekcan, “Firmalarımızı yalnız bırakmamalıyız. Firmalarımız arkasında bakanlıkların, odaların, hükümetin, devletinin olduğunu bilmeli. Firmalarımızın haklı oldukları yerde mağduriyetlerinin önüne geçmemiz lazım” şeklinde konuştu.


İstanbul Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a odası adına başarılar diledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinin başarılı çalışmalar yapacağına inandıklarını dile getiren Avdagiç, “Bu süreçte gerek Cumhurbaşkanımıza gerekse kabinedeki tüm bakanlıklara özellikle zat-ı alinizin başında olduğu bakanlığa gerekli tüm desteği oda olarak tüm bireylerimizle vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.




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