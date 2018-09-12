Ticaret Bakanlığı'ndan eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye denetimi

Ticaret Bakanlığınca 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde alınan tedbirler doğrultusunda Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Ankara Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri kırtasiye denetimi yaptı.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ziraat Mahallesi'nde yapılan denetimlere katılan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, “Bakanlık olarak, her sene olduğu gibi bu sene de denetimlerimizi yoğun şekilde devam ettiriyoruz, geçen ay başladık denetimlerimize. Özellikle üretici firmaların, üretilen yerlerin ve ithalat yapılan bölgelere ağırlık verdik, daha sonra toptancı olan merkezlere denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Onun haricinde şu anda 81 ilimizde ticaret il müdürlüklerimiz ve denetmenlerimiz aracılığıyla denetimlerimiz devam ediyor. Bugün de Ankara İl Ticaret Müdürlüğümüzün denetimlerine eşlik ediyoruz” dedi.

“2017 yılında güvensizlik binde 4'e düştü”

“Çocukların sağlığını önemsiyoruz” diyen Erdal, “2011 yılında kırtasiye ürünlerinde yüzde 54 olan güvensizlik oranı, 2017 yılında binde 4'e düşmüş durumda. Bunda, 2017 yılında İRİS'i (İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi) devreye almamızın etkisi çok büyük. Yani, ithalatçı firma ithalatını yapmadan önce ithal edilecek ürünün numunesini alıyor, laboratuvarda test ediyoruz. Eğer uygunluğu varsa onun ithalatına müsaade ediyoruz. İRİS'te gözden kaçan bir şey olursa onu da içeride denetliyoruz” ifadesini kullandı.

"19 ağır metal, 55 alerjik madde denetleniyor"

Denetimlerde nelere dikkat ettiklerini de açıklayan Erdal, “Çocukların sağlığını etkileyecek ağır metaller. Biz bunlarda sayıyı da arttırdık. Eskiden 12 ağır metali denetliyorduk, şu anda 19 ağır metali denetliyoruz. Ayrıca, 55 alerjik maddeye bakıyoruz. Özellikle kokulu ürünlerde ve sprey boyalarda 55 alerjik ürünü denetliyoruz. Akredite laboratuvarlarda bunları inceliyoruz. AB kriterlerine uygun limitler var. O limitlerin üzerinde limitler çıkarsa bunlara ceza uyguluyoruz. Önce toplama kararı, sonra idari para cezası uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

GÜBİS devrede

Erdal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen hafta da GÜBİS'i (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) devreye aldık. Tüm bakanlıklarda PGD yapan tüm birimleri bir araya toplayarak, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi web sitesini oluşturduk. Burada tüm bakanlıklar güvensiz ürünleri ifşa ediyorlar. Dolayısıyla, kırtasiye ürünlerinde de bir güvensizlik ortaya çıkarsa onu da biz önce toplatıyor, sonra idari para cezası uyguluyoruz ve GÜBİS'te de bunları ilan ediyoruz.”

Alışveriş yapacak olan velilere tavsiyelerde de bulunan Erdal, “Velilerin, alışverişlerinde etiketlere dikkat etmelerini istiyoruz” dedi.

Etiketlerde içeriğe, hangi firma olduğuna dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Erdal, “Alışveriş yaptıktan sonra döndüklerinde, muhatabın bulunmasını özellikle velilere öneriyoruz. Çünkü, güvenli alışverişte ürününüzü aldıktan sonra bir sorun yaşadığınızda, tekrar döndüğünüzde o ürünle ilgili bir muhatap bulmanız gerekiyor” dedi.

Erdal, ürünlerde “CE” ve “N71” ibarelerinin bulunması gerektiğini de kaydederek, velilerin bu ibareleri gözetmesini istedi.

Erdal, velilerin, boyası çıkan ve kokusu ağır olan ürünleri de tercih etmemeleri gerektiğini kaydetti.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, denetimde ürünleri inceleyerek şüpheli gördükleri ürünlerin numunelerini de aldı.